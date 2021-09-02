حسام حسن يحتفل بعيد ميلاده الـ28

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ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي صورة لحسام حسن وكتب عليها: «نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا حسام حسن نتمنى لك عيد ميلاد سعيد».

حسام حسن: حلمي التتويج ببطولة كأس العالم.. والأهلي الخطوة الصحيحة

عبر حسام حسن، المنضم حديثاً للنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء بداية من الموسم الجديد، وأكد أنه رفض العديد من العروض؛ من أجل تحقيق حلم حياته والانضمام لنادي القرن، وكتابه تاريخ كبير لنفسه بعد انتظار15 عاما.

رسمياً: الأهلي يعلن عن تعاقده مع صفقة جديدة لمدة 4 مواسم.. «صور» وقال حسام حسن: “المفاوضات لم تستغرق وقتا طويلا، والكابتن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، حسم الأمور بشكل ناجح، أنا سعيد للغاية وشعوري لا يوصف بعدما حققت الحلم الذي طال انتظاره، خاصة أنني أنتمي لعائلة أهلاوية وانتصارات النادي هي مصدر سعادتها على الدوام”.

حلم حسام حسن

وتحدث حسام حسن عن بدايته حلمه بالانضمام إلى صفوف النادي الأهلي قائلا: “في 2006 تقدمت لخوض الاختبارات في قطاع الناشئين بالنادي، ولكن لم يحالفني التوفيق، والحمد لله بعد 15عامًا نجحت في تحقيق هذا الحلم الذي لم أتخل عنه يومًا، وكنت أقاتل لتحقيقه، حيث قدمت كل ما أملكه من جهد وعرق لكي أنجح في اللعب لنادي القرن”.

وأضاف: “قدمت أداء مميزا هذا الموسم مع سموحة جعلني مرشحا للانتقال إلى أكثر من فريق سواء داخل مصر أو خارجها، وبالفعل تلقيت العديد من العروض بأرقام كبيرة، لكن قراري من البداية كان النادي الأهلي الذي لا يمكن مقارنته بأحد.. ولم أتردد لحظة في الموافقة على العرض، ولم يشغلني شيء طوال فترة المفاوضات سوى أن تكتمل بنجاح وهو ما تحقق، وهنا أشكر كل من ساندني حتى حققت حلم حياتي”.

وأشار لاعب الأهلي الجديد، إلى أنه طوال رحلته الاحترافية، كان هدفه الأول هو اللعب في الأهلي قائلاً: “تنقلت بين أكثر من فريق وكان هدفي الأول هو الوصول إلى القمة، عندما كنت في ناشئي نادي طلائع الجيش، كنت معجبا جدًا بتجربة محمد الشناوي، حارس النادي الأهلي، و الذي كان يلعب للطلائع وقتها، كانت تجربته ملهمة بالنسبة لي بعدما رحل عن الأهلي، وكان يقدم مستويات كبيرة، وسعيد للغاية لأننا سوف نجتمع بفريق واحد، وهو أحد أبرز حراس المرمى في مصر وإفريقيا”.

علاقته بلاعبي الأهلي

وزاد: “علاقتي مميزة بمعظم لاعبي الأهلي، وقد تزاملنا في المنتخبات الوطنية لفترات عديدة وتربطني صداقة قوية مع ياسر إبراهيم وأيمن أشرف بعد أن لعبنا في سموحة، وكذلك محمد مجدي أفشة ومحمد شريف، بالتأكيد أنا واثق من احتواء لاعبي الفريق لأي وافد جديد، وهو ما يجعلني متفائلا للغاية بالنجاح في تجربتي بالفترة المقبلة”.

وواصل: “أنا متشوق للغاية لبدء مشواري مع الفريق، وأتطلع لأكون صاحب بصمة في الفوز بكل البطولات، مازال الموسم به العديد من التحديات والبطولات لنفوز بها، وبالتأكيد أتمنى تتويج الفريق ببطولة السوبر المحلي والسوبر الإفريقي وطموحاتي بلا حدود”.

بطولة كأس العالم

وواصل: “أحلم باللعب في كأس العالم للأندية، النادي الأهلي الوحيد بين أندية مصر الذي شارك في هذه البطولة العالمية، وبالتأكيد حصلت على فرصة العمر؛ لكي أكون ضمن الفريق الذي سوف يشارك في النسخة المقبلة باليابان، حماسي كبير لتقديم أفضل ما يمكنني؛ لكي أحصل على ثقة الجهاز الفني، وأساهم في صناعة تاريخ جديد في كل البطولات والمحافل”.

وعن مثله الأعلى في مسيرته الكروية قال حسام حسن: “ محمود الخطيب رئيس النادي هو مثلي الأعلى.. منذ الصغر وأنا أحلم بأن ألتقي به وقد منحني القدر فرصة اللعب في الأهلي لأكون قريبا من تحقيق هذه الأمنية.. الكابتن الخطيب أسطورة وملهم للأجيال وشرف لأي لاعب أن يقتدي به”.

تحديات حسام حسن مع الأهلي

وأضاف: “جاهز لكل التحديات، أنا أعرف جيدا أن الأهلي لا يقبل سوى الفوز بالبطولات، وأنا أعشق التحديات، أعرف أيضا أن اللعب للفريق يحتاج إلى الكثير من الجهد والتركيز والابتعاد عن الضغوط وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع بي، وأن يكون لي دور مع الفريق خلال الفترة القادمة”.

وواصل: “بدون شك اللعب تحت قيادة مستر بيتسو موسيماني شرف لأي لاعب، فهو مدير فني صاحب تاريخ كبير، فضلا عن إنه صاحب رؤية، والكل يعرف أنه يملك القدرة على تطوير اللاعبين والتعامل معهم بأفضل ما يكون من الناحية النفسية، وهو ما يجعلني متحمسا للغاية للتدرب معه والاستفادة منه بشدة”.

دوري أبطال إفريقيا

واختتم حسام حسن حديثه: “أنا مشجع أهلاوي وأحرص على متابعة مباريات الأهلي بشكل منتظم، وقد عشت حالة من الترقب خلال مباراة نهائي إفريقيا التي حسمها محمد مجدي أفشة بالضربة القاضية في شباك الزمالك، أما في نهائي العاشرة فكنت أشعر بأن اللقب قريب للغاية، وكانت سعادتي لا توصف به، أتمنى أن أنجح برفقة زملائي في الفريق في الفوز باللقب الحادي عشر”.