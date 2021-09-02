محافظ شمال سيناء: إعفاء طلبة المدارس الحكومية من المصاريف بالمحافظة

أعلن اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، أنه صدر قرار الوزارى رقم 119 من وزير التربية والتعليم بإعفاء كافة الطلاب فى التعليم ما قبل الجامعى بالمدارس الحكومية من مصاريف المدارس، والمحافظة تتحمل مصروفات طلاب الجامعات من مركزى رفح والشيخ زويد إقامة وإعاشة ومصروفات دراسية. جاء ذلك خلال تصريحات له اليوم.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تطعيم 5473 مواطنا بجرعتى تطعيم ضد فيروس كورونا وهناك 12599 مواطنا حصلوا على جرعة واحدة .

وقال اللواء عبد الفضيل شوشة: صدرت تعليمات بضرورة تطعيم كل العاملين بالحقل التعليمى قبل بداية العام الدراسى حد أدنى الجرعة الأولى لهم وهناك استعدادات لموجة رابعة من متحور فيروس كورونا، وتم صرف اللقاح لكل العاملين والطلاب بجامعتى العريش وسيناء، وسيتم تطعيمهم بالتعاون مع مديرية الصحة، وسيتم إضافة طلاب الثالث الثانوى حتى الأول لمنظومة التطعيم، ويحكمنا التسجيل للتطعيم ولدينا 7 أطقم للتسجيل، وتم إضافة فريق للتسجيل من الأمس ليعمل فترة مسائية لتخفيف الضغط والزحام بالمستشفى.

وأكد محافظ شمال سيناء، أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها ضد المتكاسلين عن أخذ التطعيمات المتوافرة بالمحافظة، مضيفا "أنه فور ظهور نتيجة الثانوية العامة تم إرسال خطابين لمجلس الوزراء ووزير التعليم العالى بمنح طلاب الثانوية العامة والأزهرية 2% ونتعشم إدراج الموضوع فى مجلس الوزراء، وطالب الطلاب بالتنسيق حسب الرغبات لحين الموافقة على الـ2%، مشيرا أنه تم مخاطبة كل الجامعات الحكومية والخاصة لتخصيص منح لأبناء شمال سيناء، والجامعة اليابانية خصصت 5 منح للمحافظة.

وقال محافظ شمال سيناء: "قطعنا مشوار طويل فى اعتماد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة العريش التى أقرت بالتنسيق، وكلية الطب جارى تجهيزها من قبل هيئة الشراء الموحد والخطوة القادمة ستكون منظومة التحويلات لكلية الطب".

وحول سير العمل بمحاور التطوير داخل مدينة العريش، قال محافظ شمال سيناء، إنه لن يضار أحد، وسيتم تعويض المتضررين بشكل كامل أو جزئى، وسيتم صرف التعويضات للمواطنين بالعريش طبقا لما تم فى منطقتى مصر الجديدة ومدينة نصر كمناطق راقية.

وأفاد محافظ شمال سيناء، أنه ليس لدى المحافظة خريطة معلومات كاملة بالمرافق بشارع البحر، ويتم تحويل المرافق على يمين وشمال الطريق لسهولة الإصلاح، مطالبا المواطنين بالصبر لإعادة المرافق بشكل جيد لمكانها الصحيح طبقا لكود المرافق، وتابع بقوله "سيكون هناك حوار قريب مع أصحاب المنازل المتضررة بالمحاور لتحقيق الصالح العام لبلدنا".