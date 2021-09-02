حملات مكثفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا فى 5 أحياء بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - واستهدفت الحملات، وفقا لبيان عن المحافظة، المقاهى والمطاعم المخالفة للإجراءات الاحترازية بأحياء "شرق، الجمرك، العامرية أول، وسط، العامرية ثان".

وأسفرت الحملات التى شنها رؤساء الأحياء عن ضبط 521 حالة إشغال متنوع وتحرير 41 محضر متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ56 ألف جنيه.

وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء بتنفيذ حملات متتالية، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية على جميع المحال التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.