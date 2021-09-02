المدير العام بالخبرة المالية تحصل على درجة الماجستير فى إدارة الأعمال

جدة - نرمين السيد - حصلت راندا عبد اللطيف الشربينى، المدير العام بالخبرة المالية بقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، على درجة الماجستير المهنى فى إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وكانت الأولى على دفعة أغسطس 2021.





وأكدت راندا عبد اللطيف الشربينى، أنها حرصت على دراسة الماجستير المهنى فى إدارة الأعمال، بما يُسهم فى التوظيف الأمثل للبحوث والدراسات العلمية فى تطوير الأداء الوظيفى، والنهوض بمستوى العمل فى نطاق اختصاصها، وتحقيق الجودة الشاملة خاصة فى مجالات البحوث والتكاليف وإدارة المشروعات.

وأشارت إلى حرصها على اكتساب المهارات الإدارية الحديثة وفق أسس علمية وبحثية، بما يُمكنها من تطبيق ذلك على الجانب المهنى والارتقاء بمستوى الأداء ومواكبة عمليات التطوير التى تتم بقطاع الحسابات والمديريات المالية ضمن استراتيجية التطوير الشامل التى يقود تنفيذها الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وأوضحت، أن دراسة إدارة الأعمال، تجعلنا أكثر قدرة على الفهم العام لأساسيات الإدارة إضافة إلى الجانب الفنى حيث تغطى المواد الأساسية احتياجات المدير فى أى قطاع من قطاعات العمل، بينما تغطى المواد الاختيارية القضايا التخصصية.

وأضافت، أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق العاملين بالوزارة تدفعهم إلى بذل قصارى الجهد لتطوير قدراتهم العلمية، على نحو ينعكس فى الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفى، بما يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لتطوير أنماط العمل الحكومى، من أجل الإسهام فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية وفق «رؤية مصر 2030».

