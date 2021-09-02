/648458/نجلة-ماهر-سليم-تكشف-مكان-وموعد-عزاء-والدها

شُيعت، منذ قليل، جنازة الفنان الراحل ماهر سليم، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد السيدة نفيسة.

دوت الخليج يكشف موعد ومكان عزاء الفنان الراحل ماهر سليم.

عزاء الفنان الراحل ماهر سليم

وتتلقى أسرة الراحل العزاء في مسجد الخلفاء الراشدين بالبحر الأعظم في تمام الساعة السادسة مساءً، وهذا ما كشفت عنه أسماء ابنة الفنان ماهر سليم من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

فكتبت: "العزاء غدًا في مسجد الخلفاء الراشدين بالبحر الأعظم الساعة ٦".

وفاة الفنان ماهر سليم

وتوفى الفنان المصري ماهر سليم بعد إصابته بلوكيميا في الدم، تاركًا خلفه تراث فني زاخر، خالدًا في أذهان جمهوره ومحبيه.

أهم أعمال ماهر سليم الفنية

بدأ ماهر سليم مشواره في السينما من خلال دور صغير ضمن أحداث فيلم «فتوة الناس الغلابة» عام 1984، ثم بدأ يتألق في العديد من الأدوار والأعمال أبرزها:«سمك لبن تمر هندي، فيلم ثقافي، حب البنات، جواز بقرار جمهوري، حليم، خيانة مشروعة، الوعد، دكان شحاتة، الريس عمر حرب».

أما الدور الذي أحدث ضجة له فهو مشاركته في المسلسل الكرتوني «بوجي وطمطم» من خلال شخصية «زيكا» التي اختطفت قلوب المشاهدين وتعلق بها الأطفال بشدة.

وقفة رجالة أخر ظهور لماهر سليم

وكان أخر ظهور لماهر سليم قبل وفاته مشاركته في فيلم «وقفة رجالة» الذي انطلق عرضه بالسينمات في مصر منذ يوم 14 يناير الماضي، وحقق خلال تلك الفترة ايرادات وصلت الى 25 مليون جنيه، كما حصد على الايردات في تاريخ المملكة السعودية وذلك ببيعه أكثر من مليون تذكرة، رغم اجراءات فيروس كورونا والتي تنص علي تحديد 50% من سعة القاعات فقط. والعمل من بطولة سيد رجب وماجد الكدواني وشريف دسوقي وبيومي فؤاد ومحمد سلام، وعدد كبير من الفنانين.

وتدور أحداث فيلم «وقفة رجالة» في إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعاني كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.