/648453/ملاكي-إلى-الأبد-مريم-عامر-منيب-تحيي-ذكرى-ميلاد-والدها-بكلمات-مؤثرة-صور

تحل ،اليوم الخميس، ذكرى ميلاد الفنان عامر منيب، حيث أنه من مواليد 2 سبتمر 1963، والذي رحل عن عالمنًا ولكنه لازال مخلدًا في ذاكرتنا وقلوبنا بأعماله الفنية الرائعة سواء كانت أغاني أو أفلام، فجميعها حجزت لها مقعدًا مرسخًا في قلوبنا.

دوت الخليج يرصد إحياء الفنانة الشابة مريم عامر منيب لذكرى ميلاد والدها ال 58.

مريم عامر منيب تخلد ذكرى ميلاد والدها

وحرصت مريم نجلة الراحل عامر منيب على إحياء ذكرى ميلاده ال 53، بمجموعة من الصور تجمعهما سويًا نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

وبكلمات حب وامتنان وفقد علقت مريم قائلة: "58 شمعة اليوم، من فضلك توقف لحظة لتتمنى لهذا الملاك أسعد عيد ميلاد الفاتحة، لقد جعلت حياتي تبدو وكأنها قصة خيالية بأسعد النهايات.. لم يفعل شيئا سوى جعل الجميع من حوله يبتسمون ويتأكد من إضافة القليل من التألق والضوء إلى أي عقبة يواجهها أي شخص".

وأضافت: "لقد رحلت عن عالمنا لكنك على قيد الحياة حتى اليوم.. عيد ميلاد سعيد لملك السعادة وملاكى إلى الأبد.. وحشتنا كتير يا أبي".

السيرة الذاتية للفنان عامر منيب

عامر منيب، الذي رحل عن عالمنا 26 نوفمبر من عام 2011، عن عمر يناهز 48 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، ولد في حي الدقي بالجيزة في يوم 2 سبتمبر عام 1963، لعائلة فنية، حيث إن جدته هى الفنانة الراحلة ماري منيب، وانتقل عامر إلى منزل جدته بشبرا مع شقيقه الأكبر جمال، وشقيقتيه أميرة وأمينة.

أول ألبوم طرح له كان باسم “لمحى” عام 1990، وأصبح رصيده الغنائى في الألبومات 12 ألبوما، وحصل على أفضل فيديو كليب 2002، وأفضل مطرب ممثل 2003، وأفضل مطرب للشباب 2006.

وفاة عامر منيب

أصيب في سنواته الأخيرة بورم فى القولون ما دفعه لاستئصاله فى تدخل جراحى بألمانيا، ولكن توقف قلب عامر فجأة مع مرور الأيام، ووضع تحت الأجهزة فى أمل لعودته للحياة مرة أخرى، إلى أن توفى فى 26 نوفمبر عام 2011 عن عمر ناهز الـ48 عامًا.