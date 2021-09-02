بشكتاش التركي يقدم عرضاً رسمياً لآرسنال لضم «النني » .. تفاصيل

/648452/بشكتاش-التركي-يقدم-عرضا-رسميا-لآرسنال-لضم-النني---تفاصيل

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسابق نادى بشكتاش الزمن لحسم صفقة النني اليوم، من أجل ضمه لقائمة الفريق في دوري أبطال أوروبا قبل انتهاء الوقت المحدد لإرسال القوائم للاتحاد الأوروبي

وأكدت شبكة a spor التركية صباح اليوم الخميس أن نادي بشكتاش بدأ التفاوض مع أرسنال حول ضم النني.

وأوضح التقرير أن النادي التركي تقدم بعرض رسمي لأرسنال من أجل استعادة النني قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية في تركيا يوم 8 سبتمبر الجاري.

وخاض محمد النني 36 مباراة مع بشكتاش في موسم 2019-2020، وسجل هدفا وحيدا، وصنع 4 أهداف.

تقام مباراة منشيستر سيتي اليوم اسبت، أمام فريق أرسنال، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً، ضمن من مسابقة الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

وتمتلك قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتنقل الشبكة مباراة ديربي لندن بين أرسنال وتشيلسي عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق رؤوف خليف.

تشكيل آرسنال المتوقع ضد مانشستر سيتى

حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: تشامبرز، هولدينج، تيرنى، سواريس

خط الوسط: سميث روي، محمد النني ، لوكونجا

خط الهجوم: أوباميانج، أوديجارد، ساكا

الجدير بالذكر أن انتهت أحداث مباراة آرسنال وويست بروميتش ألبيون بتقدم الفريق المدفعجي سداسية دون رد في لقاء الأسبوع الأول من منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

نجح بيير أوباميونج مهاجم فريق آرسنال من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة السابعة عشر من عمر المباراة، وأكد بالهدف الثاني في الدقيقة الامسة والأربعون، وأضاف نيكولاس بيبي بالهدف الثالث في نفس الدقيقة.

تشكيل آرسنال في المباراة

في حراسة المرمي: رامسديل

في خط الدفاع: كولاسيناك - هولدينج - تشامبرس - تافاريس

خط الوسط: تشاكا - النني - أوديجارد

خط الهجوم: أوباميانج - بيبي - ساكا

تجديد عقد تشاكا

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي تجديد تعاقد لاعبه السويسري جرانيت تشاكا، أمس الثلاثاء.

وكتب تشاكا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" عقب تمديد تعاقده مع آرسنال، قائلاً: " الوطن هو حيث القلب، فخور حقًا بتمديد إقامتي في آرسنال ".

وإنضم اللاعب صاحب الـ28 عاماً لصفوف أرسنال في صيف 2016 قادمًا من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني مقابل 35 مليون يورو، وخاض مع آرسنال 222 مباراة في مختلف المنافسات، وأحرز 13 هدف وقام بصناعة 20 آخرين وحصد 4 بطولات.

ولم يتم الكشف عن مدة التجديد حتي الآن ومن المتوقع أن يعلن النادى عن ذلك في بيان رسمي.

ويحتل آرسنال المركز التاسع عشر بعد أول جولتين من البريميرليج، دون أي رصيد من النقاط بعد خسارة الجولتين.

يذكر أن الفريق سيواجه وست بروميتش في كأس الرابطة ثم يصطدم بمانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في الجولة الثالثة للبريميرليج.

انتهت مباراة تشيلسي وأرسنال، بنتيجة 2/0 لصالح البلوز، في المواجهة التي جمعهتم ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وانطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، من على ملعب "الإمارات" في ديربي لندن.