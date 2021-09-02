/648447/مصطفي-محمد-ينضم-إلي-معسكر-منتخب-مصر-تفاصيل

يستعد منتحب مصر لمباراته المقبلة أمام الجابون ، ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات قارة إفريقيا، المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

انضم مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراى التركى، إلي معسكر منتخب مصر،وذلك استعداداً لمواجهة الجابون، ومن المقرر السفر غدا، لخوض مباراة الجولة الثانية بتصفيات المونديال.

الجدير بالذكر ان غاب مصطفى محمد عن مباراة أمس أمام انجولا بسبب تأخر عودته من فرنسا بعد خضوعه للكشف الطبي في بوردو الفرنسي قبل تعثر الصفقة.

ترتيب المجموعة الرابعة

المركز الأول ليبيا برصيد ثلاث نقاط، وسجل هدفين.

المركز الثاني مصر برصيد ثلاثة نقاط، وسجل هدف وحيد.

المركز الثالث الجابون، بدون اهداف، وتلقت شباكة هدفين، وسجل هدف.

المركز الرابع انجولا، بدون رصيد وتلقى هدف وحيد.

نتيجة مباراة مصر وانجولا

حقق منتخب مصر الاول لكرة القدم الفوز على منتخب انجولا بهدف دون رد، عن طريق محمد مجدي أفشة، في لقاء يجمع المنتخبين في الجولة الاولى من منافسات تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

تقد محمد مجدي أفشة لاعب خط الوسط لمنتخب مصر، على تسديدة ركلة الجزاء للفراعنة، في غياب محمد صلاح المتخصص في ركلات الجزاء، ويسددها أفشة بقوة على يمين حارس انجولا في الزاوية العلوية من المرمى، ويتوجه عليها الحارس ولكن قوة الكرة تسكنها الشباك بأريحية.

وتحصل المنتخب المصري على ضربة الجزاء في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، عن طريق أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، بعد تدخل مدافع انجولا على أبو الفتوح على حدود منطقة الجزاء من الداخل على الجانب الأيسر.

وتحصل المنتخب المصري على ضربة الجزاء في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، عن طريق أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، بعد تدخل مدافع انجولا على أبو الفتوح على حدود منطقة الجزاء من الداخل على الجانب الأيسر.

ويغيب محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، ومحمد النني لاعب خط وسط فري ارسنال، في لقاء أمس، مع المنتخب المصري أمام انجولا في لقاء الجولة الأولى على ملعب الدفاع الجوي، بسبب القيود التي تفرضها بريطانيا في ظل انتشار فيروس كورونا.

ويتصدر المنتخب الليبي صدارة المجموعة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022 قطر، لقارة إفريقيا، بفارق الأهداف على منتخب الوطني.

شكيل مصر أمام انجولا:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: باهر المحمدي – أحمد حجازي – محمود حمدي الونش – أحمد أبو الفتوح.

في خط الوسط: طارق حامد – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو – محمد شريف – حسين الشحات.