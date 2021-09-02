رسمياً: اعتزال هشام صلاح لاعب الكرة الطائرة

/648446/رسميا-اعتزال-هشام-صلاح-لاعب-الكرة-الطائرة

أعلن هشام صلاح، قائد منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس، اعتزاله اللعب دولياً عقب انتهاء النسخة الحالية من دورة الألعاب البارالمبية والتي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 1 وحتى 5 سبتمبر الجاري.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

قرر هشام صلاح اعتزال اللعب دولا بعد انتهاء بارالمبياد طوكيو 2020.

يذكر أن هشام صلاح نجم الكرة الطائرة جلوس، كان قد رفع علم مصر فى افتتاح دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 بصحبة فاطمة عمر لاعبة رفع الاثقال، قبل أن يقود المنتخب للحصول على المركز الخامس.

حصد منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس، المركز الخامس بدورة بارالمبياد طوكيو، وذلك عقب الفوز على منتخب ألمانيا في منافسات تحديد المركزين الخامس والسادس.

وأنهى فراعنة الطائرة المباراة بعدما لجأ المنتخبين لشوط إضافي، عقب انتهاء اللقاء بالتعادل بشوطين مقابل شوطين، قبل أن يفوز منتخب مصر في الشوط الفاصل بنتيجة 15-8 ليحصد المركز الخامس في منافسات الدورة البارالمبية.

البعثة المصرية

تشارك البعثة المصرية في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية، والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو، في 8 رياضات مختلفة، وهم: الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، التايكوندو، كرة الهدف سيدات، رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي.

وانطلقت منافسات دورة الألعاب البارلمبية طوكيو 2020 يوم 24 من شهر أغسطس الحالي، على أن تنتهي يوم 7 من شهر سبتمبر المقبل، وتأمل البعثة المصرية في التتويج بالعديد من الميداليات في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية.

تاريخ مصر في الالعاب البارالمبية شاركت مصر في 11 دورة بارالمبية، حققت خلالهما 177 ميدالية، بواقع 46 ميدالية ذهبية و64 ميدالية فضية و67 ميدالية بورنزية، وكانت أول دورة شارك فيها الفراعنة في بارالمبياد هايدلبرغ عام 1972م.

وضمت البعثة المصرية في بارالمبياد ري دي جانيرو 2016، 45 لاعب ولاعبة، وشاركوا في 5 رياضات مختلفة وهم: رفع الأثقال وألعاب القوى وتنس الطاولة والسباحة، بالإضافة إلى الطائرة جلوس.

وحصدت مصر في النسخة الأخيرة من دورات الألعاب البارالمبية، والتي أقيمت في العاصمة البرازيلية ري دي جانيرو عام 2016، 12 ميدالية متنوعة، بواقع 3 ميداليات ذهبية، و5 فضيات، و4 برونزيات. وضمت البعثة المصرية في بارالمبياد ري دي جانيرو 2016، 45 لاعب ولاعبة، وشاركوا في 5 رياضات مختلفة وهم: رفع الأثقال وألعاب القوى وتنس الطاولة والسباحة، بالإضافة إلى الطائرة جلوس.

وتخوض مصر منافسات الباراتايكوندو والريشة الطائرة وكرة الهدف للسيدات لأول مرة في تاريخ مشاركاتها في دورات الألعاب البارالمبية. الفراعنة في بارالمبياد ري دي جانيرو حصدت مصر في النسخة الأخيرة من دورات الألعاب البارالمبية، والتي أقيمت في العاصمة البرازيلية ري دي جانيرو عام 2016، 12 ميدالية متنوعة، بواقع 3 ميداليات ذهبية، و5 فضيات، و4 برونزيات.