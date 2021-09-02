إسرائيل تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا بإصابات كورونا بعد تجاوزها الـ11 ألف إصابة

/648445/إسرائيل-تسجل-رقما-قياسيا-جديدا-بإصابات-كورونا-بعد-تجاوزها-الـ11-ألف-إصابة

ما زالت كورونا تمثل التهديد الدائم للبشرية، رغم اللقاحات التي تم اكتشافها للقضاء على الفيروس إلا أن فيروس كورونا يتحور ويتجدد دائمًا، حيث كشفت الصحة العالمية أن متحورة جديدة من فيروس كورونا أطلق عليها "مو" أصبحت تحت مراقبة المنظمة.

ومع تجدد كوفيد 19 المتواصل، سجلت الإصابات اليومية في إسرائيل رقما قياسيا جديدا بعد تجاوزها حاجز الـ11 ألف إصابة، وبلغت 11187 إصابة.

وزارة الصحة الإسرائيلية

ووفقا لمعطيات وزارة الصحية الإسرائيلية يتلقى حاليا 1109 إسرائيليين العلاج في المستشفيات، بينهم 666 مصابا بإصابة خطيرة بكورونا، من بينهم 149 مريضا يرتبطون بأجهزة تنفس اصطناعي.

وحسب المعطيات فإن نصف الإصابات أمس هم طلاب أقل من عمر 18، ووفقا لبيانات الوزارة يتضح أنه تم فحص 5658 شخصا بين الطلاب، وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية بينهم 11%.

وكشفت وزارة الصحة أن 40044 طالبا مصابا حالتهم نشطة، ويوجد 57260 طالبا بالحجر الصحي، أي أن هناك 97304 طلاب غير قادرين على الذهاب للمدرسة، إضافة إلى 287 إصابة بين الطواقم التعليمية كشف عن إصابتها أمس بالفيروس.

البيانات المجمعة

هذا وقد أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 4ر218 مليون حتى صباح اليوم الخميس، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 33ر5 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 218 مليونا و 435 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و 543 ألف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز خمسة مليارات و 337 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.