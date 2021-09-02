/648438/الإتحاد-الاسيوي-يرشح--لاعب-العين-للقب-أفضل-لاعب-في-دوريات-غرب-آسيا

رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهاجم فريق العين لابا كودجو ضمن أبرز اللاعبين في دوريات غرب آسيا في شهر أغسطس الماضي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر تقريرا موسعا على موقعه الرسمي متضمنا اختياراته لعدد من الأسماء المهمة التي ساعدت أنديتها في تحقيق نتائج طيبة خلال شهر أغسطس، فاتحا المجال أمام الجمهور للاستفتاء حولهم بهدف اختيار أفضل لاعب في دوريات غرب آسيا.

وتضم القائمة إلى جانب " كودجو "” أحمد حجازي مدافع فريق اتحاد جدة السعودي، وأندرسون تاليسكا ،النصر السعودي، ومحمود زعترة ،الوحدات الأردني، ويزن النعيمات سحاب الأردني، وخالد المبيض ،الوحدة السوري.

رينيه فايلر

أكدت الصحف السعودية اقتراب رينيه فايلر من تولي القيادة الفنية لفريق ​النصر​ السعودي.

يلتقي فريق النصر السعودي بقيادة مدربه البرازيلي مانو مينيز، مع نظيره فريق تراكتور الإيراني، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وفي حالة تعثر النصر سيقوم مجلس إداراة الفريق بإقالة البرازيلي مانو مينيز.

وأوضحت الصحف أن إداراة فريق النصر تملك موافقة المدرب السويسري رينيه فايلر لتدريب الفريق ليكون بديلاً عن مانو مينيز مدرب الفريق الحالي.

الشناوي

انتشرت حالة من الجدل خلال الايام الماضية، حول مصير الحارس الدولي محمد الشناوي مع النادي الأهلي.

وتواصل دوت الخليج مع مصدر مقرب من محمد الشناوي، لمعرفة موقف اللاعب من الأستمرار مع النادي الأهلي، أم أنه سيغادر في فترة الإنتقالات الحاليه.

أكد المصدر لتحيا مصر أن الشناوي قرر الرحيل عن صفوف المارد الأحمر خلال فترة الإنتقالات الحالية.

وتابع المصدر أن فريق النصر السعودي يرغب في التعاقد مع محمد الشناوي، وضمه إلى صفوف الفريق بداية من الموسم الجديد.

وأضاف: “هناك عرض كبير مقدم من نادي النصر السعودي لضم محمد الشناوي، مما جعله يعيد ترتيب حساباته وقراراته من جديد”.

واستكمل: “الشناوي يفضل حاليا الإنتقال إلى نادي النصر السعودي بسبب العرض الضخم المقدم لضمه، ولكن اللاعب سيخبر إداراة الأهلي من اجل الوصول لإتفاق”.

وأتم: “ نادى النصر السعودى قدم عرض للشناوي براتب سنوى 5 مليون دولار، وهو ما جعله يفكر في الرحيل عن القلعه الحمراء، حتى ولو على سبيل الإعارة فقط”.