شعراوى: تدريب 17 ألف من الكوادر المحلية بالمحافظات على رصد الاحتياجات والتخطيط...

وزير التنمية المحلية يبحث مع مؤسسة حياة كريمة والأكاديمية الوطنية للتدريب الإعداد للخطة التشاركية للمرحلتين الثانية والثالثة من برنامج تطوير الريف المصري

في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن اشراك المواطنين وفتح حوار مجتمعي أثناء وضع خطط المشروعات التنموية في المراكز والقرى المستهدفة في المرحلتين الثانية والثالثة من برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة "حياة كريمة " .

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعاً بمقر الوزارة مع وفد من مؤسسة حياة كريمة وممثل للأكاديمية الوطنية للتدريب وذلك بحضور كل من الدكتور هشام الهلباوي المشرف على برنامج تطوير الريف المصرى بالوزارة والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة وعدد من مسئولي الوحدة بالوزارة ومؤسسة حياة كريمة .

وفى بداية اللقاء أشاد اللواء محمود شعراوى ، بمستوى التعاون والتنسيق الذى يتم بين الوزارة ومؤسسة حياة كريمة لمتابعة تنفيذ مشروعات برنامج تطوير الريف المصرى بالمراكز المستهدفة ضمن المرحلة الأولى ، في ظل الانتشار الكبير لكوادر وعناصر " حياة كريمة " بجميع المحافظات المستهدفة ، كما أشاد الوزير كذلك بالتعاون القائم خلال الفترة الحالية بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب في رفع كفاءة وتأهيل وتدريب الكوادر المحلية بالمحافظات وعدد من البرامج التدريبية الأخرى بالتعاون بين الوزارة والأكاديمية والمحافظات .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى الاهتمام الذى يوليه السيد رئيس الجمهورية للإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة والتي تتخطى استثماراتها حوالى 700 مليار جنيه وتساهم في تغيير شكل الريف المصرى ورفع مستوى المعيشة وتحسين جودة حياة أكثر من 58 مليون مواطن من أبناء القرى في مختلف المجالات الخدمية والحيوية .

وقال اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تستعد خلال الفترة الحالية بالتعاون مع الاكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة لإطلاق وتنفيذ أكبر برنامج تدريبي شامل لتأهيل كوادر الإدارة المحلية بالمراكز والوحدات القروية على التخطيط التشاركي للمرحلتين الثانية والثالثة لبرنامج تطوير الريف المصري بهدف وضع خطط تنموية للمراكز التي سيتم استهدافها خلال العامين الماليين المقبلين تلبي احتياجات وتطلعات المواطنين ، وتضمن التكامل بين مكونات البنية الاساسية والخدمات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية.

وأضاف " شعراوى " أن هذا البرنامج يستهدف تدريب حوالي ١٧ ألف من كوادر الإدارة المحلية بمختلف مستوياتها ومنسقي مؤسسة حياة كريمة في حوالى ١١٦ مركز إداري موزعه على ١٩ محافظة .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن التعاون المقترح بين الوزارة والأكاديمية والمؤسسة يستهدف أيضاً التحضير والتجهيز لإطلاق أكبر عملية حوار مجتمعي تستهدف مراكز المرحلتين الثانية والثالثة بحيث يتم وضع الخطط التنموية في هذه المراكز بنهج تشاركي ، واجراء حوارات مجتمعيه في كل قريه بهدف التعرف علي المشروعات التي يراها المواطنين مهمة لحياتهم اليومية و تنفيذها وكذا البناء علي الثقة التي تولدت لدي المواطنين منذ إعلان السيد رئيس الجمهورية عن برنامج تطوير الريف المصري الذي سيتم تنفيذه خلال ثلاث سنوات .

كما تطرق اللواء محمود شعراوى إلى أهمية مكون التنمية الاقتصادية في إطار برنامج تطوير الريف المصرى ، مؤكداً على أهمية التعاون بين الوزارة ومؤسسة حياة كريمة في خلق فرص عمل مستدامة لمواطنى وشباب القرى المستهدفة من خلال التركيز علي دعم التكتلات والتنافسية الاقتصادية وفى كافة مراكز المبادرة .

كما استعرض وزير التنمية المحلية لبعض التجارب الناجحة التى تقوم بها الوزارة الآن من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج لدعم التكتلات الاقتصادية الواعدة بالإضافة الي دعم مشروعات التنمية الاقتصادية التي تعمل وتنسق فيها الوزارة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارتي التخطيط والتجارة والصناعة وكذا الدعم الذي يقوم به صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك لتوفير فرص عمل للمواطنين في القري المستهدفة ، وأشار الوزير إلي مبادرات الوزارة المتعلقة بدعم الحرف التراثية واليدوية ومساندة العاملين بها من خلال منصة أيادى مصر التي اطلقتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي لتوفير فرص التسويق الالكتروني لتلك المنتجات والرواج الاقتصادي لها .

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم توفير حوالي ٥٢ ألف فرصة عمل مؤقتة من خلال برنامج تطوير الريف المصري في الأشهر الماضية وسوف يزيد هذا الرقم خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه يتم الاستعانة بالعمالة المحلية والمقاولين المحليين في تنفيذ المشروعات .

وشدد شعراوى على أهمية أن يشعر مواطنى القرى المستهدفة فى مبادرة حياة كريمة بنتائج المبادرة خاصة عن طريق تمكينهم الاقتصادى وتوفير فرص عمل مستدامة لهم ليشعروا بجدوي الاستثمارات التى ضختها الدولة فى قطاعات البنية التحتية والخدمات .

ومن جانبهم أشاد وفد مؤسسة حياة كريمة بالدور المهم الذى تقوم به وزارة التنمية المحلية والمحافظات فى برنامج تدريب الريف المصرى ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات المستهدفة والتنسيق القائم بين الوزارة والمحافظات وشباب مؤسسة حياة كريمة على أرض المحافظات خلال الفترة الماضية ، والتعاون الذى تم بين الجانبين خلال الفترة الماضية فيما يخص مبادرة " التصالح حياة " وكذا توفير بعض المساعدات والتدخلات التى قامت المؤسسة بالتنسيق لها مع بعض مؤسسات المجتمع المدنى .

كما أشار ممثل الأكاديمية الوطنية للتدريب إلى مستوي التنسيق والتعاون الجيد القائم بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية لتدريب الصف الأول والثانى بالمحليات وسكرتيري عموم المحافظين وعدد من البرامج الآخرى ، مشيراً إلى استعداد الاكاديمية لتوفير كافة المتطلبات والبرامج التدريبية للكوادر المحلية المستهدفة فى المرحلتين الثانية والثالثة لمبادرة حياة كريمة .

وخلال اللقاء تم استعراض المقترح الخاص بالبرنامج التدريب التخطيطى لكوادر الإدارة المحلية حيث تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتواصل بين الوزارة والمؤسسة والأكاديمية لإعداد البرنامج في صورته النهائية خلال الشهر الجاري وكذا الإعداد لبروتوكول تعاون مشترك للتعاون بين وزارة التنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة .