جدة - نرمين السيد - وأشار النائب فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أنه فى ظل التغيرات المناخية التى يشهدها العالم، فمن المتوقع أن تشهد البلاد أمطار غزيرة وكذلك سيول فى بعض المناطق، وفقا لتوقعات خبراء الأرصاد.
وشدد زين الدين، على جميع المحافظين، توجيه رؤساء الأحياء وكذلك التنسيق مع هيئات النظافة والتجميل والصرف الصحى، للعمل مبكرا من أجل الاستعداد الكامل لأى أمطار متعلقة أو سيول.
وأكد عضو مجلس النواب، على أهمية التأكيد على عمليات التطهير لبالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بكافة الشوارع على مستوى الجمهورية، والتأكد من صلاحيتها لاستيعاب مياه الأمطار.
ولفت محمد زين الدين، إلى أن الحكومة عليها دور من خلال المحافظين والوحدات المحلية لإجراء التجارب الميدانية على بالوعات صرف الأمطار ورفع كفاءتها لتكون جاهزة فى حال سقوط الأمطار.
وأوضح النائب، أن رؤساء الأحياء عليهم دور أيضا فى حل أزمة الأسلاك الكهربائية المكشوفة، والتى تسببت فى فترات سابقة فى وفاة عدد من الأطفال فى مناطق متفرقة.
وقال عضو مجلس النواب: لا نريد أن تتعامل الحكومة كرد فعل، وألا يكون التحرك بعد وقوع الأزمة، مشيرا إلى أن الاستعداد مبكرا يمنع التداعيات السلبية للظروف المناخية المتغيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمطار غزيرة.. برلمانى يطالب الحكومة بإعلان خطتها مبكرا استعدادا لفصل الشتاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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