بالخطوات.. كيفية معرفة الرقم التأمينى للمصريين فى الخارج

جدة - نرمين السيد - استحدثت الحكومة المصرية خدمات جديدة على بوابة مصر الرقمية، وهى التأمين الاجتماعى للمصريين فى الخارج، ومنها يستطيعون الاستعلام عن رصيدهم، لتسهل عليهم إنهاء كل مطالبهم التأمينية من خلال الإنترنت من الخارج.





ويمكن للمصريين فى الخارج دخول على موقع البوابة، واختيار خدماتها، ومنها يختار خانة الاستعلام عن رصيد العاملين بالخارج، وذلك بعد إنشاء حساب على البوابة. وتتمثل خطوات الاستعلام عن الرصيد فى الدخول على بوابة مصر الرقمية واختيار خانة التأمين الاجتماعى، ومنها اختيار خانة الاستعلام عن رصيد العاملين بالخارج، وبعدها إنشاء حساب جديد، ثم كتابة الرقم القومى ورقم المصنع، على يسار «الرقم القومي»، وبعدها كتابة اسم الوالدة، ورقم الهاتف المحمول، وفى النهاية ستصلك رسالة على تليفونك المحمول بها 6 أرقام، لكتابة كلمة السر. https://digital.gov.eg/categories/60d2d95a5c008d7b9e8d6ed7 https://digital.gov.eg/categories/60d2d95a5c008d7b9e8d6ed7

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