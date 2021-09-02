عشقه الأطفال في «بوجي وطمطم» وشغل مناصب عدة..أبرز المعلومات حول ماهر سليم

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فقد الوسط الفني اليوم الخميس أحد أهم وأبرز النجوم، تاركا تراثا من الذكريات لعدد من الأجيال، خاصة الأطفال لطالما عشقوه من خلال شخصية «زيكا» في مسلسل «بوجي وطمطم»، هو الفنان ماهر سليم.

دوت الخليج يرصد أبرز المعلومات حول هاني سليم

ماهر سليم عضو مسرح الطليعة، اسمه الحقيقي ماهر علي أحمد سليم، حصل على بكالوريوس فنون مسرحية قسم التمثيل والإخراج عام 1984، قدم العديد من الأعمال المتنوعة، في المسرح، السينما، والتليفزيون، اذ يبلغ رصيده المسرحي على مسرح الطليعة ما يقرب من 20 عمل أبرزهم: "المغنية الصلعاء، زنزانة المجانين، القاهرة 80، العسل عسل والبص بصل".

أهم أعمال ماهر سليم الفنية

بدأ ماهر سليم مشواره في السينما من خلال دور صغير ضمن أحداث فيلم "فتوة الناس الغلابة" عام 1984، ثم بدأ يتألق في العديد من الأدوار والأعمال أبرزها: “سمك لبن تمر هندي، فيلم ثقافي، حب البنات، جواز بقرار جمهوري، حليم، خيانة مشروعة، الوعد، دكان شحاتة، الريس عمر حرب".

أما الدور الذي أحدث ضجة له فهو مشاركته في المسلسل الكرتوني «بوجي وطمطم» من خلال شخصية «زيكا» التي اختطفت قلوب المشاهدين وتعلق بها الأطفال بشدة.

وقفة رجالة أخر ظهور لماهر سليم

وكان أخر ظهور لماهر سليم قبل وفاته مشاركته في فيلم «وقفة رجالة» الذي انطلق عرضه بالسينمات في مصر منذ يوم 14 يناير الماضي، وحقق خلال تلك الفترة ايرادات وصلت الى 25 مليون جنيه، كما حصد على الايردات في تاريخ المملكة السعودية وذلك ببيعه أكثر من مليون تذكرة، رغم اجراءات فيروس كورونا والتي تنص علي تحديد 50% من سعة القاعات فقط. والعمل من بطولة سيد رجب وماجد الكدواني وشريف دسوقي وبيومي فؤاد ومحمد سلام، وعدد كبير من الفنانين.

وتدور أحداث فيلم «وقفة رجالة» في إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعاني كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

مناصب شغلها ماهر سليم

ولم يتوقف نشاط ماهر سليم على تقديم الأعمل الفنية فقط، اذ أنه شغل العدبد من المناصب الإدارية الهامة وهي: “مدير عام مسرح الطليعة، ورئيس البيت الفني للمسرح، مدير المهرجان القومي للمسرح المصري، مستشار رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، عضوا بالجنة العليا للمهرجانات الدولية والمحلية بالمجلس الأعلى للثقافة، فضلا عن مشاركته في العديد من المهرجانات الدولية.

تشييع جثمان ماهر سليم

الجدير بالذكر أن الفنان ماهر سليم توفى بإحدى مستشفيات دار السلام، وذلك بعد صراع دام طويلًا مع المرض، ومن المقرر تشيع جثمان الراحل من المشفى عقب ظهر الخميس، ودفنه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.