/648399/أيمن-أبو-العلا-نحتاج-صناعة-وعي-لمواجهة-مخاطر-الزيادة-السكانيه

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ضرورة العمل على رفع الوعي لدى جموع المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وتداعياتها السلبية على كل محاولات البناء والتنمية.

دوت الخليج ومخاطر الزيادة السكانية

وقال في تصريحات صحفية له اليوم: عدد كبير من المطالب على مدار السنوات الماضية، بضرورة وجود مشروع قومي واضح الملامح ووفق خطة زمنية تشارك فيه كل الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، إلا أنه لا يوجد أي تحرك ملموس على أرض الواقع حتى الآن.

وأشار أبو العلا، إلى أن الحديث عن مخاطر الزيادة السكانيه، دون وضع الحلول اللازمة لها بلا جدوى، مؤكدا أن إنهاء تلك الأزمة لا يقف فقط عند التشريعات بل يجب أن يستمر الأمر ليصل إلى صناعة الوعي، ليعلم كل مصري بمخاطر الأزمة والمشاركة الفعلية للمواجهة.

رئيس مجلس النواب ومعدلات التنمية

وتابع عضو مجلس النواب: الدولة تقوم بجهود كبيرة لم تحدث من قبل لتحسين أوضاع المواطنين وزيادة معدلات التنمية، إلا أن تلك الجهود بدون وقف النمو السكاني بالصورة التي نشهدها فلن تؤت ثمارها.

وفي ذات السياق، أشاد الدكتور أيمن أبو العلا، بتحركات وزارة التخطيط الأخيرة في هذا الشأن، إلا أنها ليست كافية ما لم يكن هناك استراتيجية متكاملة.