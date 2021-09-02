/648398/قمة-ثلاثية-بين-مصر-والأردن-وفلسطين-اليوم-بالقاهرة

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الملك عبد الله الثاني ملك الاردن، والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وذلك لعقد قمة ثلاثية مصرية اردنية فلسطينية بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية.

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