/648391/في-ظروف-غامضة--العثور-على-جثة-شاب-نهشتها-الحيوانات-الضالة-في-صحراء-الفرافرة-بالوادي-الجديد

عثر الأهالي بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الخميس، على جثمان شاب ملقاة في منطقة نائية بالصحراء نهشتها الكلاب والحيوانات الضالة بالمنطقة الجبلية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل العثور على جثة ملقاة في منطقة نائية بالصحراء نهشتها الكلاب والحيوانات الضالة بالمنطقة الجبلية.

تفاصيل العثور على جثة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمود فاروق، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شاب في منطقة نائية بالصحراء، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المستشفى.

و بالتحريات رجال مباحث الوادي الجديد، أتضح عثور الأهالي على جثة لشاب يدعي« محمد رضا إبراهيم »، 18 عامًا، من محافظة البحيرة ملقاة بمنطقة نائية في منطقة سهل بركة التابعة لمركز الفرافرة نهشتها الكلاب والحيوانات الضالة ، وكشف محضر الواقعة، أن معظم النصف العلوي من جثة الشاب غير متواجد بسبب تعرض الجثة للنهش.

نقل الجية إلى المشرحة

وعلى الفور تم جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى إحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لفحص الجثة ومعاينتها وإعداد تقرير عن سبب الوفاة.

وفي سياق أخر لقي عامل مصرعه صعقا بالكهرباء، خلال توصيله ستارة هواء كهربائية بأحد مزارع الدواجن بمركز ميت غمر في الدقهلية.

تفاصيل الواقعة

وكان تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية إشارة من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر العام بوصول «عمرو.خ.أ.» 19 سنة، عامل بمزرعة دواجن بقرية ميت الفرماوي، ومحل إقامته قرية نجع صفر دائرة مركز فرشوط قنا جثة هامدة ‏إدعاء صعق كهربائي.