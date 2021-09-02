/648387/خاص-تعرف-على-القيمة-المالية-لحمدي-النقاز-عقب-عودته-للزمالك-تفاصيل

نجحت إداراة الزمالك في استعادة حمدي النقاز لاعب الترجي التونسي، السابق، والفارس الأبيض حالياً للعودة مرة اخري إلي صفوف القلعة البيضاء، بعدما رحل اللاعب في الموسم الماضي.

ويرصد دوت الخليج قيمة اللاعب مع الزمالك:

وعلم دوت الخليج من مصادر خاصة داخل نادي الزمالك، ان هناك جسة خاصة تجمع بين إدارة الأبيض و حمدي النقاز، اليوم، الخميس من أجل التعاقد ووضع الرتوش الأخيرة في العقد الجديد، ويحصل اللعب علي مبلغ قيمته 800 الف دولار في الموسم.

وعاد الدول التونسي أمس الثلاثاء إلي القاهرة للإنضمام رسمياً إلي جدران القلعة البيضاء، ومن المقرر أن تبلغ القيمة المالية في بداية الموسم الجديد لحمدي النقاز 800 الف دولار.

ماذا قدم حمدى النقاز مع الزمالك قبل العودة مجددا

لعب 63 مباراة رفقة الزمالك في جميع المسابقات لم يسجل أي هدف خلالها واكتفى بصناعة 9 أهداف، وحصل على 3 بطولات هي "2 كأس مصر وبطولة الكونفدرالية".

وجاءت مشاركاته على النحو التالى:

الدورى: 36

كأس مصر: 7

دورى أبطال أفريقيا: 3

الكونفدرالية: 16 مباراة

السوبر المصرى: 1.

فسخ عقد حمدي النقاز

لا شك أن عدد كبير من جماهير الزمالك كانت غاضبة من حمدي النقاز بعدما قرر فسخ عقده مع النادي من طرف واحد بسبب مستحقاته المالية وتفاقمت الأزمة بعدها لتصل إلى ساحات الفيفا ويحصل اللاعب علي حكم بأحقيته في تقاضي مليون و 200 ألف دولار من الزمالك ولا تزال القضية متداولة حتى الآن.

عودة النقاز

عودة النقاز لصفوف الزمالك تعني تنازل اللاعب عن شكواه ضد النادي وبالتالي سيوفر علي الزمالك ملايين الجنيهات التي سيحصل عليها كغرامة دون لعب أو مشاركة لذا فالتعاقد معه وحصوله علي أموال نظير اللعب سيكون أفضل وأفيد للنادي من تقاضيه أموال وهو لاعبا في صفوف نادي آخر.

شيكبالا

أعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي، توقيع عقوبة على شيكابالا، وذلك بسبب تكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

نتيجة مباراة الزمالك والبنك الاهلي

حسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بين الزمالك والبنك الأهلي، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء ختام الدوري المصري الممتاز، على ملعب السويس الجديد.

وشهد الشوط الأول بين الفرقين على العديد من الهجمات والضغط من قبل الفرقين، ودفاعات البنك التي واجهة سيول هجمات بطل الدوري للنسخة الجارية بكل قوة وثبات.

وتقدم الزمالك في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 72 عن طريق أيمن حفني بالهدف الأول، وعاد البنك بهدف التعادل في الدقيقة الـ 84 عن طريق كريم بامبو.

ليختتم نادي الزمالك منافسات الدوري المصري الممتاز برصيد 80 نقطة، ويتوج بالبطولة، بفارق اربع نقاط على وصيف الدوري النادي الاهلي.

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط : محمود عبد العزيز – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – حميد أحداد

خط الهجوم: مروان حمدي.