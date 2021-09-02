وزير التعليم العالي يعتمد قائمة الطلاب المتقدمين للمنح الدراسية الحكومية بالجامعة الأمريكية...

اعتمد د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قائمة الطلاب المتقدمين للمنح الدراسية الحكومية للدراسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بمرحلة البكالوريوس من المدارس الحكومية، والتجريبية، ومدارس STEM بعد اجتيازهم جميع الشروط والقواعد المقررة بالجامعة.

وأشار الوزير إلى تقدم 952 طالبًا للإعلان على الموقع الخاص بالمنح، وتم تشكيل لجنة علمية لإدارة المنح الحكومية تضم عدداً من الخبراء والأساتذة المتخصصين بالجامعات المصرية والمسئولين من وزارة التعليم العالى لاختيار أفضل المرشحين للحصول على المنح المقدمة من الجامعة الأمريكية، والتأكد من استيفاء الطلبات المقدمة للشروط المعلنة من الجامعة، وإجراء اختبارات القبول، والمقابلات الشخصية لمن استوفوا شروط المنحة.

ومن جانبه، أوضح د. أشرف العزازى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات أنه تم إجراء مقابلات لـ 44 متقدم للمنحة لتقييمهم، وانتهت اللجنة إلى اعتماد قائمة الطلاب لعدد 30 طالب أساسي و14 إحتياطى من محافظات (المنوفية - الدقهلية - قنا - القاهرة - مطروح - الجيزة - القليوبية –الإسكندرية - الإسماعيلية - كفر الشيخ – طنطا- الفيوم- بنى سويف- جنوب سيناء- البحر الأحمر).

جدير بالذكر أنه من شروط الإعلان أن يكون المتقدم مصري الجنسية وملتحق بمدرسة عامة أو تجريبية أو STEM ومدارس النيل طوال سنوات التعليم الثانوي، وحاصل على شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2020 - 2021 بمجموع درجات لا يقل عن 95٪ من المدارس الحكومية أو ما يعادلها، بالإضافة إلى اجتياز الطلاب نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي (IELTS) بحد أدنى 5.5 درجة على أن تكون درجة الكتابة 5.5 أو اختبار اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية (TOEFL) بحد أدنى للدرجات 62 ودرجة كتابة 17، وللاستمرار فى المنحة الدراسية يجب على الطلاب الحاصلين على المنحة الحفاظ على معدل تراكمي 3.0 أو أعلى.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالى أعلنت عن برنامج المنح الدراسية الحكومية للدراسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بمرحلة البكالوريوس للعام الدراسي 2020/2021 على موقع الوزارة الإلكتروني فى أغسطس الماضي.