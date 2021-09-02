مراحل تمهيدية لاتفاق تعاون بين القابضة للمياه وجهاز شئون البيئة

قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه جار تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية لموقع محطات برك الأكسدة في شرم الشيخ والبحيرات الجديدة في مدينة الطور، فى إطار المراحل التمهيدية لتوقيع إتفاق تعاون بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وجهاز شئون البيئة.

وأشار إلى أن محطات معالجة الصرف الصحي بنظام بحيرات الأكسدة الهوائية واللاهوائية وما يحيطها من أشجار غير مثمرة يتم ريها بمياه الصرف الصحي المعالج طبقا لمعايير اللائحة التنفيذية للقانون والكود المصرى لتعتبر مناطق راحة للطيور خلال رحلتها في مسار الهجرة.

وأضاف أن هذا الإتفاق هو وثيقة عمل لترتيب الأدوار والمسئوليات بين أطرافه لتكون بحيرات الأكسدة مؤهلة لكونها مناطق راحة وآمنة للطيور المهاجرة وتجهيزها لإضافة بُعد جديد وهو سياحة مشاهدة الطيور لا سيما وأن هذه المناطق هي مناطق سياحية في المقام الأول.

يأتي ذلك فى إطار عمل مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة والممول من "صندوق البيئة العالمي GEF" تحت إشراف "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP" و"بيرد لايف إنترناشونال" بالتعاون مع جهاز شئون البيئة في مصر، حيث يهدف المشروع إلى دمج مسئولية حماية هذه الطيور الزائرة في القطاعات الرئيسية المختلفة من خلال الشراكات والتحالفات الإستراتيجية مع جهات حكومية ومنظمات غير الحكومية وقطاعات اقتصادية ومرافق خدمية من أجل حماية مسار الهجرة وتنظيم مشروعات التنمية.