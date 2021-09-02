يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين؛ لعقد قمة ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية. صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قمة ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية بقصر الاتحادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.