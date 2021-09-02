مجانا.. جامعة القاهرة تبدأ حملة موسعة لتطعيم الطلاب بلقاح سينوفاك

وأوضح بيان صحفى، أن ذلك فى إطار توجهات الدولة لحماية المواطنين من مخاطر وباء فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة أبنائها الطلاب.
وقال الدكتور الخشت، إن توفير الدولة للقاح "سينوفاك" لطلاب جامعة القاهرة بالمجان يأتى استعدادًا لبدء العام الجامعى الجديد ولضمان استمرار العملية التعليمية بصورة آمنة، مشيرًا إلى أن حملة التطعيم تتم بالتعاون مع وزارة التعليم العالى ووزارة الصحة.
وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن طلاب جامعة القاهرة ممن لم يتلقوا اللقاح حتى الآن عليهم التسجيل بموقع وزارة الصحة المخصص لتلقى اللقاح egcovac.mohp.gov.eg واختيار محافظة القاهرة كمقر للتطعيم، ثم الاحتفاظ بالرسالة المكونة من 20 رقما، والتوجه بعدها إلى عيادات الكليات المذكورة، مشيرًا إلى أنه فى حالة تعذر الطلاب التسجيل على الموقع لأى سبب يتم التوجه مباشرة إلى أى من العيادات الخمسة مع أصل وصورة بطاقة الرقم القومى والكارنية الجامعى وسيتم التسجيل له وتطعيمه.
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