بعد وقفهما شهرا..حسن شاكوش ورضا البحرواي «الحمد لله الموضوع اتحل وبنتأسف للجمهور»

/648389/بعد-وقفهما-شهراحسن-شاكوش-ورضا-البحرواي-الحمد-لله-الموضوع-اتحل-وبنتأسف-للجمهور

أعلن مطربا المهرجانات حسن شاكوش والفنان رضا البحرواي تصالحهما من خلال فيديو نشراه سويا عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، جاء ذلك بعد ساعات من قرار وقفهما الذي أصدرته نقابة المهن الموسيقية التي يرأسها الفنان أشرف زكي.

دوت الخليج يرصد تصالح شاكوش مع رضا البحرواي

قال حسن شاكوش ورضا بحرواي خلال الفيديو: “احنا بنتأسف للجمهور الغالي على إلى صدر مننا والحمدلله الموضوع اتحل على خير..واحنا تحت امر نقابه المهن الموسيقيه..الأستاذ هاني شاكر، كان بيننا شيطان وحقكم علينا والحمد لله”، وظهرا الثنائي خلال الفيديو مربطين على أيدي بعضهما ويتبدلان الأسف مشيرين إلى أنهم في النهاية كالأخوة.

بداية أزمة رضا بحراوي وحسن شاكوش

بدأ الخلاف بين شاكوش وفرقة رضا البحراوي، بعد أن تفاجأ شاكوش بصعود فرقة رضا البحراوي المسرح قبل بدء فقرته الغنائية، ما جعله يصمم عدم غنائه إلا بعد مغادرة فرقة رضا البحراوي المسرح، وبالفعل تم تنفيذ طلبه وسط استياء من أعضاء الفرقة، وقبل انتهاء فقرة شاكوش، عادت الفرقة مرة أخرى على المسرح لتحضير المُعدات أثناء غناء شاكوش، ما أثار غضبه وانهال على الفرقة بالسباب والشتم، تدخل حمو بيكا لإنهاء المشاجرة قبل أن تتصاعد المشاجرة في الساحل الشمالي، وعندما وصل رضا البحراوي للحفل، وعلم بما حدث مع فرقته وحسن شاكوش.

ثم بدأ الثنائي حسن شاكوش ورضا البحرواي التطاول على كل منهما الأخر من خلال حسابتهم على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

أيمن بهجت يناشد نقيب الموسيقين بمعاقبة حسن شاكوش

أعرب السينناريست أيمن بهجت قمر عن استيائه من تطاول مطرب المهرجانات حسن شاكوش على زميله الفنان رضا البحرواي، ولفظه فرقته بألفاظ مسيئة أثناء حفلهما بالساحل الشمالي، مشيرا إلى ضرورة تدخل نقيب الموسيقين، الفنان هاني شاكوش، اذ أعاد ر نشر الفيديو الذي تطاول فيه حسن شاكوش على فرقة هاني شاكر من خلال حسابه الرسمي عبر “تويتر”، وعلق عليها قائلا: “يا خرابة يا ابن الـ ...فى حفلة عامة!!! دكتور خالد عبد الجليل، هاني شاكر ياريت تشوفوا الفيديو ده .. بجد عيب اللي حصل ده وماينفعش يعدى".

موقف نقابة الموسيقين من الخناقة

وكان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية قد اوقف تصاريح المطربين حسن شاكوش ورضا البحراوي شهرا أمس وقرر عدم مزاولتهما الغناء طوال مدة الوقف، لما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات أمام الجمهور.

وأكدت نقابة الموسيقيين في بيان لها أن ما حدث يحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هادياً للقيم والأخلاق ولم يكن أبدا داعماً لإهدار الأخلاق والفضيلة، وتأتي مثل هذه الممارسات من البعض الذين لا يستشعرون قيمة فضل الله عليهم في مقابلة جمهور له كافة الحقوق في تلقي مايسمو بهم لا ما يحط من قدرهم.