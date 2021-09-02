/648386/موعد-مباراة-المنتخب-السعودي-ضد-فيتنام-والقنوات-الناقلة

يواجه المنتخب السعودي نظيره منتخب فيتنام اليوم علي ملعب مرسول بارك، ضمن مواجهات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفيتنام تصفيات كأس العالم 2022؟

وتذاع مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 على قنوات SSC، والتي تم إطلاقها مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات القارية.

وكان المنتخب السعودي قد نجح في تصدر المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا 2023 ومونديال 2022، برصيد 20 نقطة خلال 8 مباريات.

ويقع منتخب السعودية في المجموعة الأولى، مع أستراليا والصين واليابان، و فيتنام.

فاز هدف الفرنسي بافيتمبي جوميز مهاجم فريق الهلال السعودي في مرمى الوحدة، بجائزة أفضل هدف في الجولة الـ 23 من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

نشر الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على مواقع التواصل الإجتماعي تويتر: “الهدف الأجمل.. بمشاركة أكثر من 22 ألف مصوت هدف بافيتيمبي جوميز بمرمى الوحدة هو هدف الجولة الـ23 من دورينا”.

أعلن فريق اتحاد جدة السعودي، عن ضم الحارس الدولي صالح الوحيمد لمدة 3 سنوات مقبلة.

تواجد عبد الرحمن العبود، جناح فريق اتحاد جدة في التدريبات الجماعية التي خاضها الفريق اليوم، وذلك بعد تعافية من الإصابة التي يعاني بها، حيث تعرض العبود للإصابة في المباراة الماضية أمام فريق الفيصلي، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن قيام النسخة القاددمة من بطولة كأس السوبر بمشاركة 4 أندية.

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي، أن التفكير في تغيير طريقة بطولة كأس السوبر، جاء بالامتثال إلى نظام كأس السوبر الأسباني، والذي يقوم بمشاركة 4 فرق.

وقال المسحل في تصريحات صحفية: “ندرس إقامة كأس السوبر السعودي بمشاركة 4 فرق بدلاً من فريقين، وننتظر اعتماد مجلس إدارة اتحاد القدم على هذا المقترح على أن يطبق بالموسم القادم".

رينيه فايلر

أكدت الصحف السعودية اقتراب رينيه فايلر من تولي القيادة الفنية لفريق ​النصر​ السعودي.

يلتقي فريق النصر السعودي بقيادة مدربه البرازيلي مانو مينيز، مع نظيره فريق تراكتور الإيراني، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وفي حالة تعثر النصر سيقوم مجلس إداراة الفريق بإقالة البرازيلي مانو مينيز.

وأوضحت الصحف أن إداراة فريق النصر تملك موافقة المدرب السويسري رينيه فايلر لتدريب الفريق ليكون بديلاً عن مانو مينيز مدرب الفريق الحالي.