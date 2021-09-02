الرى: استخدام الأقمار الصناعية فى رصد التعديات على المجارى المائية والأراضى

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا مع الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، لمتابعة الإجراءات التى تتخذها وزارة الموارد المائية والرى فى مجال التطوير المؤسسى والتحول الرقمى.





وصرح الدكتور عبد العاطى، وفقا لبيان صحفى، بأنه ونظراً لما تمتلكه الوزارة من خبرات متنوعة وكوادر بشرية مدربة وبنية تحتية قوية من أجهزة ومعدات وشبكات إتصالات، فقد تم تشكيل وحدة مركزية مسؤولة عن التحول الرقمى بالوزارة، وتم تطوير العديد من البرمجيات بواسطة مهندسى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط، حيث تم تصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال، وحصر الوثائق المطلوب رقمنتها، وتصميم قاعدة بيانات الأفلام الميكروفيلمية، وإنشاء بعض التطبيقات الخاصة لتسهيل متابعة العمل داخل الوزارة.

وأوضح الدكتور عبد العاطى، أن هذه التطبيقات تشتمل على عدة مستويات لتنظيم العمل، مثل تطبيق "متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية" بما يُسهل عملية إعداد التقارير الفنية التى توضح المبالغ المنصرفة ونسب التنفيذ، وتطبيق لبيانات "المخازن" لربط جميع المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة بمنظومة واحدة، لتحقيق التكامل بين الجهات وتقليل شراء قطع الغيار وتقليل الراكد بها، وتطبيق لمتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات المحطات وقطع الغيار اللازمة لها، ومنظومة لمتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة لها، وتطبيق لمتابعة الشكاوى وطلبات النواب الخاصة بالوزارة، ومنظومات لحصر التعديات على نهر النيل وحصر زمامات الرى الحديث وغيرها.

ووجه الدكتور عبد العاطى، بضرورة تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل.

وفى إطار حرص الوزارة على دمج التكنولوجيا الحديثة ضمن منظومة العمل فى أجهزة وقطاعات الوزارة المختلفة، تقوم وحدة النظم الجغرافية بقطاع التخطيط باستخدام صور الأقمار الصناعية فى تحديد طبيعة استخدامات الأراضى حول المجرى الرئيسى لنهر النيل وفرعيه، ورصد التعديات على حرم النهر للتعامل معها أولاً بأول، ورصد التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية بمحافظات الجمهورية المختلفة، وإنتاج خريطة التركيب المحصولى لكل موسم زراعى لتحديد مساحة كل محصول على حدة، ومتابعة زراعة محصول الأرز بصفة دورية كل 5 أيام لتحديد الاحتياجات المائية له خلال موسم الزراعة.