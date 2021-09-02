فيديو - لماذا تتشاءم شعوب 3 دول آسيوية من رقم 4 ؟ .. السفير الكورى يجيب

جدة - نرمين السيد - وخلال اللقاء، سألت منى الشاذلى السفير الكورى عن أسباب تشاؤم الكوريين من الرقم 4، حيث أكد أن هذا ما تربينا عليه فى كوريا أن هذا الرقم يعنى شيئا سيئا ومؤسفا جدا، ولذلك، فإنه لا يوجد فى المصاعد الكورية رقم 4، كما لا يوجد فى كثير من التعاملات والأبنية الكورية، ومثل هذا يحدث فى الصين واليابان أيضا".
وعلى صعيد آخر، قال هونج جين ووك، إنه يحب مشروب الكركديه كثيرا، قائلا: "على الرغم من انشغالى اليوم ولكننى تناولت 3 أكواب من الكركديه"، متابعا: "أحب أن شرب 5 أكواب من الكركديه فى اليوم الواحد، وفى كوريا الجنوبية نستورد الكركديه من مصر
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