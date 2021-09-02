فيديو - مبروك عطية : زواج البارت تايم باطل .. يجلب مفاسد لا حصر لها

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال حواره مع الإعلامى شريف عامر، فى برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع على قناة "إم بى سى مصر" الفضائية، أن سبب بطلان هذا النوع من الزواج، أنه يحقق مصلحة للزوجة الجديدة، ويتسبب فى مفاسد لدى الأسرة القديمة بما فيها الزوجة، مشيرًا إلى أن هناك قاعدة فى الدين تقول "إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح".

زواج البارت تايم

وتابع الدكتور مبروك عطية: "إذا كان زواج البارت تايم غرضه الكفالة، فإن الرجل يمكن أن يكفل أسرة كاملة أو امرأة دون زواج باعتبارها سائلة أو ظروفها صعبة، وعندما عرض سيدنا عثمان بن عفان الزواج على ابنة عمه التى كان يكفلها، فإنه أراد زواجًا مكتمل الأركان".

وأوضح ما مفاده أنه لا يجوز أن تتنازل إحدى الزوجات عن حقها فى المبيت، أو النفقات إلى الأخرى، إلا إذا كان هناك قبل ذلك حياة مستقرة قائمة على زواج كامل بين الرجل وكل زوجاته، حتى لو كان ذلك باتفاق مع الزوجة الأولى.

وأكد أنه على الرغم من مشروعية الطلاق إلا أنه أمر عارض، ولو نواه الرجل قبل الزواج لكان العقد باطلا من أول دقيقة.