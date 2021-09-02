طقس الخميس .. ثبات درجات الحرارة واستمرار ارتفاع الرطوبة .. القاهرة 35

جدة - نرمين السيد - ويكون الطقس شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

ويؤدى ارتفاع الرطوبة النسبية على شمال الجمهورية وصولا لشمال الصعيد بالإضافة إلى سواحل البحر الأحمر إلى الشعور بدرجات حرارة أعلى من المسجلة.

و أكد الخبراء ظهور تشكيلات من السحب المتوسطة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب البحر الأحمر يصاحبها سقوط أمطار على أجزاء من جنوب شرق الجمهورية قد يصحبها الرعد أحيانا، والأجواء مشمسة على باقى الأنحاء يتخللها ظهور لبعض السحب المنخفضة صباحا على مناطق من شمال الجمهورية .

حالة الطقس اليوم

ولفتت الأرصاد إلى أن وجود رياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة، وعلى باقى أنحاء الجمهورية تهب رياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة، تنشط على منطقة خليج السويس و شمال البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

الاسكندرية 32 25

وادى النطرون 36 25

طنطا 35 25

شبين الكوم 35 26

دمنهور 34 25

بلطيم 32 24

مطروح 31 24

السلوم 31 22

سيوة 38 21

بورسعيد 32 26

دمياط 32 25

الزقازيق 36 26

المنصورة 35 25

الاسماعيلية 35 25

السويس 35 25

العريش 31 25

رفح 30 24

رأس سدر 38 26

نخل 36 17

نويبع 39 29

طابا 36 25

كاترين 36 19

الطور 36 27

شرم الشيخ 38 30

الغردقة 39 29

مرسى علم 38 28

الفيوم 35 25

بنى سويف 35 25

المنيا 36 24

أسيوط 37 24

سوهاج 38 25

قنا 41 26

الأقصر 43 26

أسوان 43 29

ادفو 42 27

أبوسمبل 44 26

الوادى الجديد 42 27

حلايب 38 27

شلاتين 41 28