فيديو - مستشار الرئيس : مصر دخلت الموجة الرابعة من كورونا

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أن زيادة الإصابات بـ كورونا خلال هذه الأيام يدل على دخول مصر بالفعل الموجة الرابعة لـ الفيروس، لافتا إلى أن هناك تزايدا في عدد الحالات على مستوى دخول المستشفيات والحاجة إلى الرعاية الحرجة.





وأضاف عوض تاج الدين، في حوار مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر شاشة "إم بى سى مصر" الفضائية، مساء أمس الأربعاء، أنه على الرغم من زيادة إصابات كورونا لا يوجد ارتفاع في أعداد الوفيات. الموجة الرابعة من كورونا ولفت مستشار رئيس الجمهورية إلى أن الإصابات العائلية بـ كورونا كثيرة مع بداية الموجه الرابعة، مشددا على أخذ جميع الإجراءات الاحترازية حتى تمر هذه الموجة كسابقاتها فى سلام.

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