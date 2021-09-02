فيديو - الكهرباء : انتصرنا على انقطاعات الصيف رغم بلوغ أقصى الأحمال

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أن الأحمال خلال فصل الصيف بلغت 34 ألف ميجا وات، لافتا إلى أنه على الرغم من ذلك كانت الإمدادات مستقرة بشكل كامل، ولم تحدث أية انقطاعات فى التيار الكهربائى.





وقال، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "من مصر"، والذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة "cbc" الفضائية، إن الأحمال الكهربائية وصلت إلى أقصى درجة لها على الشبكة خلال فصل الصيف الحالى، وظلت الإمدادت مستقرة رغم الصادرات الملتزمين بها إلى بعض الدول، لافتاً إلى أن ذلك يعود إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة إحداث وفرة فى الكهرباء كونها تعد أمنا قوميا. وتابع متحدث الكهرباء: "نحرص على تقديم أفضل خدمة خلال فصل الصيف، حيث إن جودة التغذية الكهربائية فى القرى البعيدة تماثل جودتها فى المدن الكبرى". وأردف المتحدث باسم وزارة الكهرباء: "حجم الأموال المخصصة من أجل إيصال الكهرباء إلى 4500 قرية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة تقدر بـ70 مليار جنيه، وستتنوع أوجه الإمداد بها ولن يتم الاعتماد على مصدر واحد بالإضافة إلى أن الخطوط الهوائية ستتحول إلى كابلات أرضية".

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