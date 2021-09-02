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فرق متنقلة لتلقي لقاح كورونا لغير القادرين برعاية مُمثل الأغلبية فى قنا"صور"

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ريهام سعيد 0 تبليغ

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تحت رعاية النائب أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، النائب الأول لرئيس الحزب،زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، تم إطلاق مركزا متنقلا لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد ،تحت شعار "احم نفسك احم بلدك صحتك مسئوليتنا، بمحافظة قنا .

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وتهدف الحملة لتوفير فرق خاصه متنقله لتلقي اللقاح تحت إشراف مديريه الشئون الصحية لغير القادرين على الذهاب للمراكز الرئيسية لتلقي اللقاح بالقري والنجوع بالتعاون مع مديرية الصحة بمحافظة قنا.

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وتم الذهاب إلى الأشراف الشرقية والأشراف القبلية ودندرة على التوالى مع الاستمرار فى الذهاب إلى كافة قرى مركز وبندر قنا فى الايام القادمة تخفيفا عن الأهالي من صعوبة الذهاب الى المراكز الرئيسية.

 

هذا وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 543 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 239886 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 291 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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