/648378/أمانة-البدارى-تختتم-ماراثون-دوري-مستقبل-وطن-بفوز-فريق-شباب-الوادي-على-فريق-شباب-العقال-البحرى-بأسيوط

وتحت شعار خلى موهبتك تتكلم أقامت أمانة البدارى اليوم مباراة نهائي دوري مستقبل وطن العام الثالث على التوالي والتى فاز فيها بالمباراة فريق الوادى على فريق العقال البحرى حيث حصل الوادى على المركز الأول والعقال على المركز الثاني.

وشارك فى الحضور الدكتور ناصر عثمان عضو مجلس النواب، و أحمد المنياوي أمين الشباب بالمحافظة،و مدير إدارة الشباب والرياضة بالبدارى، و أمين الحزب بالبدارى عامر عبد الرحيم، والدكتور ياسر جامع أمين التنظيم بالبدارى، والمحاسب على الشرقاوي أمين الشباب، أمين مساعد الحزب حسام ثابت والساده أعضاء هيئة المكتب بالحزب وفريق العمل بأمانة الشباب والساده أعضاء الوحدات الحزبية وتم تسليم الكأس كما تم تسليم جوائز وشهادات تقدير للفريقين الاول والثاني.