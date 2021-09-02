/648377/سنهور-تفوز-بالمركز-الأول-في-دوري-مستقبل-وطن-بمركز-سنورس-بالفيوم

انطلاقا من دور حزب مستقبل وطن المجتمعى تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب وتحت اشراف النائب عبدالقادر الجارحي .

أقيم حفل ختام دوري مستقبل وطن بأمانة سنورس بنادى امام سبورت بمركز سنهور القبلية بحضور النائب محسن ابوسمنه عضو مجلس النواب والنائب ايمن شكري عضو مجلس النواب والنائب وليد هويدي عضو مجلس الشيوخ وامين مساعد المحافظة اللواء محمد ابوطالب واحمد الجندي امين الشباب بالمحافظة وتحت اشراف عمر النجار امين مركز سنورس وبحضور امين مساعد عيد الشيخ وأمينة المرأة ايمان امين و احمد يوسف و عمرو عدنان هيئة مكتب سنورس تم إدارة المبارة من خلال طاقمً تحكيم بقيادة الكابتن بدوي ابراهيم. أشار الجارحي أن البطولة تُعد هي الأضخم لاكتشاف المواهب الرياضية الشابة تفعيلًا للسياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن بالتركيز على الشباب وتشجيعهم واستثمار طاقاتهم مشيرا الي حماس الشباب المشاركين بالبطولة ‏يأتي ذلك إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن بتنظيم العديد من الفاعليات الرياضية للشباب لاكتشاف مواهبهم وتحقيق حلمهم، والعمل علي اكتشاف قطاعا كبيرا من المواهب التى لم يتم اكتشافها ودعمها حيث انة يمثل فرصه ذهبية لتحقيق حلم اى شاب لدية الموهبه الحقيقيةفى ممارسة رياضة كرة القدم. ‏

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