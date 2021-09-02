/648376/قويسنا-أمام-ميت-الباحور-ضمن-مواجهات-دور-ال-8-لدوري-مستقبل-وطن-بالمنوفية

انتهت اليوم مباريات الدور ال١٦ لدوري حزب مستقبل وطن بتصفيات المحافظة بملعب الحى القبلي بمدينة شبين الكوم،تحت رعاية النائب سامر محمد التلاوي أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية، ووكيل لجنة الشباب والرياضة.

شارك فى حضور اللقاء ضياء الدين طولان أمين شباب المحافظة، والمهندس عصام الحناوي امين المتابعة والتواصل، وأمير الغتمي أمين العمل الجماهيري، وبمجهود مشكور من محمد عبدالغني، وبحضور السادة أمناء المراكز وامناء الشباب وأعضاء هيئات المراكز.

وأُقيمت المباراه الأولى بين فريقي (سنتريس أشمون - وتلا )

وأنتهت بفوز سنتريس أشمون ٦- ٠ ؛ فيما أُقيمت المباراه الثانية بين فريقي (البر الشرقي في بندر شبين الكوم - ومشيرف الباجور وأنتهت بفوز البر الشرقي ٢ - ٠

بينما أُقيمت المباراه الثالثة بين فريقي (كفر فيشا منوف - دنشواي الشهداء )

وأنتهت بفوز كفر فيشا بركلات الترجيح ٣ - ٢؛ وأُقيمت المباره الرابعة بين فريقي ( البتانون - السادات) وانتهت بفوز البتانون بضربات الترجيح ٣ - ٢.

ووبذلك تننتقل البطولة الى دور ال٨ المقررة يوم الجمعة القادم بمشيئة الله تعالي؛ ومن المنتظر أن تأتي مباريات دور ال8 على النحو التالي:

المباراة الأولي يوم الجمعة ٩/٣ الساعه 6 مساء بين (فريق قويسنا أ / فريق ميت البيضاء الباجور )؛ والمباراة الثانيه في الساعه ٦:٤٥ بين (فريق دبركي منوف/ فريق سرس الليان) .

ومن المقرر ان تقام المباراة الثالثه يوم الجمعة ٧:٣٠ بين (فريق سنتريس اشمون / فريق البر الشرقي بندر شبين الكوم ).

فيما تختتم بالمباراة الرابعه ٨:١٥ بين (فريق كفر فيشا منوف / وفريق البتانون ) .