السبت.. فتح باب التحويل بين كليات جامعة الأزهر

جدة - نرمين السيد - صدَّق الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، على قرار فتح باب التحويل ونقل القيد للطلاب والطالبات بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسى الجديد 2021/ 2022، بداية من السبت 4 سبتمبر الجارى وحتى 30 سبتمبر.





وصرح الدكتور محمد الشربينى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بأنه يجوز التحويل ونقل القيد بين كليات الجامعة للطلاب والطالبات الباقين للإعادة بالفرقة الأولى أو الإعدادية داخل المنطقة الجغرافية، بشرط حصول الطالب على مجموع الدرجات (أصلى – اعتبارى) الذى قبلته الكلية المحول إليها الطالب عام الحصول على الشهادة الثانوية الأزهرية.

وأوضح وفقا لبيان صحفى، أنه يجوز نقل قيد الطالب أو الطالبة من منطقة جغرافية إلى أخرى بشرط أن يكون نقل القيد إلى كلية أو شعبة ليس لها نظير فى المنطقة الجغرافية، مع استيفاء الطالب المجموع الذى قبلته الكلية عام حصول الطالب على الشهادة الثانوية الأزهرية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه بالنسبة لكليات الطب البشرى وطب الأسنان والهندسة والصيدلة والعلوم والزراعة والهندسة الزراعية، فيجوز التحويل بين هذه الكليات المتناظرة شرط الحصول على تقدير ممتاز، إضافة إلى حصول الطالب على الحد الأدنى للقبول للكلية المراد التحويل إليها عام حصول الطالب على الشهادة الثانوية الأزهرية، وموافقة عميدى الكليتين واعتماد ذلك من رئيس الجامعة.