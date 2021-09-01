/648371/حسام-البدري-من-يتحدث-عن-أداء-المنتخب-في-مباراة-اليوم-مبيفهمش-كورة

أكد حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، على أهمية الفوز في مباراة اليوم أمام منتخب أنجولا، ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات حسام البدري:

قال حسام البدري أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة: “إذا تحدث أحد على الأداء فهو لا يفهم شيئ عن كورة القدم”.

وتابع: “وقت التدريبات كان قليل جدا، وتعرضنا لظروف صعبة، وأتمنى من الجماهير أن تتقبل تلك النتيجة بسبب الظروف التي عانينا منها”.

وأضاف: “ركلة الجزاء ليست سبب تراجع المنتخب، ولكن عنصر الإجهاد هو السبب الرئيسي في الهزيمة، وأيضا الضغط كان له دور”.

واستكمل: “نتمني أن نتخطى تلك المرحلة وأن نحقق العديد من الإيجابيات”.

وأتم: “رغبة الفوز أدت إلى أخطاء من بعض اللاعبين لترك أماكنهم، مما تسبب في سيطرة منتخب أنجولا واستحواذهم على المباراة، ولكن عالجنا ذلك في الشوط الثاني من المباراة”.

ويتصدر المنتخب الليبي صدارة المجموعة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022 قطر، لقارة إفريقيا، بفارق الأهداف على منتخب الوطني.

ترتيب المجموعة الرابعة

المركز الأول ليبيا برصيد ثلاث نقاط، وسجل هدفين.

المركز الثاني مصر برصيد ثلاثة نقاط، وسجل هدف وحيد.

المركز الثالث الجابون، بدون اهداف، وتلقت شباكة هدفين، وسجل هدف.

المركز الرابع انجولا، بدون رصيد وتلقى هدف وحيد.

نتيجة مباراة مصر وانجولا

حقق منتخب مصر الاول لكرة القدم الفوز على منتخب انجولا بهدف دون رد، عن طريق محمد مجدي أفشة، في لقاء يجمع المنتخبين في الجولة الاولى من منافسات تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

تقد محمد مجدي أفشة لاعب خط الوسط لمنتخب مصر، على تسديدة ركلة الجزاء للفراعنة، في غياب محمد صلاح المتخصص في ركلات الجزاء، ويسددها أفشة بقوة على يمين حارس انجولا في الزاوية العلوية من المرمى، ويتوجه عليها الحارس ولكن قوة الكرة تسكنها الشباك بأريحية.

وتحصل المنتخب المصري على ضربة الجزاء في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، عن طريق أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، بعد تدخل مدافع انجولا على أبو الفتوح على حدود منطقة الجزاء من الداخل على الجانب الأيسر.

ويغيب محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، ومحمد النني لاعب خط وسط فري ارسنال، في لقاء اليوم، مع المنتخب المصري أمام انجولا في لقاء الجولة الأولى على ملعب الدفاع الجوي، بسبب القيود التي تفرضها بريطانيا في ظل انتشار فيروس كورونا.