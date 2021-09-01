البابا تواضروس: ملتقى لوجوس تضمن فعاليات كنسية وثقافية ووطنية

وقال قداسته: "انتهينا يوم الاثنين الماضى من ملتقى لوجوس لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهذا الملتقى هو إحدى صور الخدمة فى قطاعات الشباب."
وأضاف: "بدأ الملتقى يوم عيد العذراء مريم واستمر بأنشطة عديدة وفعاليات متنوعة، وخدم 200 شاب وشابة مختارين من الإيبارشيات على كل مستوى إيبارشيات مصر فى الداخل، وكان هناك ملتقى آخر للشباب من كنائسنا بالمهجر فى سنة 2018".
وعن الهدف من ملتقيات الشباب، قال قداسة البابا: "هذه الملتقيات تقدم صورة جديدة فى خدمة الشباب ليس بالتعليم والمحاضرات فقط ولكن بأنشطة متعددة من أبرزها وجود نماذج مصرية ناجحة تحضر للملتقى وتتحدث عن نجاحها وعن مشوار حياتها وبعض هذه النماذج تكون نماذج شابة فتلهم الشباب."
وعن الملتقى الأخير قال: "ملتقى لوجوس للشباب بالمقر البابوى بدير أنبا بيشوى خدم الشباب على مدار 8 أيام وقام بفعاليات كثيرة وكانت هناك زيارات خارجية وأنشطة كنسية وروحية وثقافية ووطنية وفنية وشبابية ليكون لها التأثير وتكون النتيجة النهائية أن يكون الشاب أو الشابة سفيرًا للفرح."
وعن قيمة الفرح، قال قداسة البابا: "الفرح يظهر مقدار نجاح الإنسان فى حياته فى عمله ودراسته وأسرته وكنيسته وسفره، كيف يكون فى كل شيء إنسانًا مفرحًا وهذا كان هدفًا رئيسيًّا فى الملتقى".
وأضاف: "نشكر الله تم الملتقى وحضر به عدد من الآباء المطارنة والأساقفة والآباء الكهنة ونتائجه مؤثرة فى الشباب بصورة طيبة، والملتقى ينضم إلى كل أنشطة الشباب التى تتم فى كل كنائسنا وإيبارشياتنا باعتبار أن قطاع الشباب يحتاج إلى خدمات كثيرة جدًّا، وعدد 200 شاب محدود بالنسبة لأعداد شبابنا لكن هى إمكانات المكان ونعتمد على تقديم الخدمة الجيدة والمؤثرة".
واختتم: "نشكر الله ونصلى من أجل مزيد من الملتقيات فى المستقبل تكون لشبابنا أيضًا من الخارج وربما ننوع فى نوعيات الخدمة بصورة عامة".
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