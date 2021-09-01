البابا تواضروس ينعى الأنبا بطرس: كان أسقفا مباركا وأمينا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك قبيل إلقاء قداسته عظته فى اجتماع الأربعاء الأسبوعى، مساء اليوم، وقال قداسته: "نتذكر بالخير مثلث الرحمات نيافة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر الذى رحل عنا منذ يومين".

وتابع: كان أسقفًا مباركًا وأمينًا ووديعًا ومخلصًا، له فى الرهبنة أكثر من 44 سنة وفى الأسقفية 12 سنة فى إيبارشية شبين القناطر، وخدم فى هذه المنطقة بكل أمانة وهى منطقة تحتاج إلى خدمات كثيرة، والتزم بإيبارشيته فكان نادرًا ما يبتعد عنها.

وعن فترة رهبنة الأب الأسقف المتنيح قال قداسة البابا: "عندما كان راهبًا بدير مارمينا خدم المتنيح الأنبا مكسيموس مطران القليوبية السابق لمدة طويلة وأخذ من روحه وتطبع بطباعه، وكنا نجد فيه صورة من المتنيح مطران القليوبية الأنبا مكسيموس".

وأضاف: "أنبا بطرس إنسان فاضل، امتاز بوداعته وهدوءه وصمته وعمله الهادئ، ونشأ فى أسرة طيبة ومحبة للمسيح ومن بينهم المتنيح الأنبا كيرلس مطران ميلانو والنائب البابوى لأوربا الذى تنيح منذ أربع سنوات ومنهم النحات العالمى صبرى ناشد الذى كان يعمل بجريدة الأهرام، والأخوة والأخوات الأحباء فى أسرة مباركة ربت أبناءها فى خوف الله، فخرج منها اثنين من الآباء الأساقفة."

وقال مقدمًا التعزية: "نتذكره بالخير ونطلب صلواته من أجلنا ومن أجل الكنيسة ونعزى أسرته وإيبارشيته والآباء الكهنة وكل أعضاء المجمع المقدس من مطارنة وأساقفة ودعناه يوم الاثنين الماضى ونحمل له جميعًا ذكرى طيبة"، واختتم: "ذكرى الصديق تدوم إلى الأبد".

وبدأ قداسة البابا سلسلة جديدة من العظات فى اجتماع الأربعاء، اعتبارًا من اليوم، من خلال مزمور 37 الذى يمتلئ بالوصايا، تحت عنوان "دروس فى الحكمة".