إتاحة امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للثانوية العامة عبر موقع الوزارة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن إتاحة امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع (التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد) "مادة الاحصاء وتراجمها" لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الذين لهم حق دخول الدور الثانى فى هذه المواد للعام الدراسى 2020/2021.





وأشارت الوزارة فى بيان صحفى، أن ذلك عبر الرابط التالى من هنا جدير بالذكر أن الوزارة قد سبق وأوضحت أن امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع على شكل (بوكليت) يقوم الطالب بطباعته من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة والإجابة عليه وتسليمه لرئيس لجنة السير فى موعد أقصاه الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021.

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