عضو حركة فتح يطلع سامح شكرى على آخر المستجدات فى فلسطين

جدة - نرمين السيد - وتناول اللقاء الذى عقد فى مقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، بحضور سفير دولة فلسطين، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، سياسة "الأبارتهايد" التى تمارسها سلطات الاحتلال من خلال التوسع الاستيطانى بالضفة، وسياسة الأرض المحروقة التى تنتهجها فى تدمير ممنهج لقطاع غزة، والقصف برا وجوا وبحرا وتدمير منازل المواطنين، والبنية التحتية.

وبحسب وكالة وفا الفلسطينية، فإن الشيخ قد ثمن مواقف الشقيقة مصر الشريك الكامل مع فلسطين، مشيدا بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمساهمة بتقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، مؤكدا أن هذه المواقف المصرية المشرفة تتسق مع المواقف التاريخية تجاه القضية الفلسطينية.