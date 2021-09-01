الشوط الأول: مصر تتقدم بهدف أمام أنجولا في تصفيات كأس العالم«فيديو»

/648363/الشوط-الأول-مصر-تتقدم-بهدف-أمام-أنجولا-في-تصفيات-كأس-العالمفيديو

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر وأنجولا بتقدم الفراعنة بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، وانطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

📽 هدف منتخب مصر الأول بأقدام أفشة 🔥⚽️pic.twitter.com/thiDU7FLzj — Ahly Insider (@AhlyInsider) September 1, 2021

تشكيل مصر أمام انجولا

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: باهر المحمدي – أحمد حجازي – محمود حمدي الونش – أحمد أبو الفتوح.

في خط الوسط: طارق حامد – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو – محمد شريف – حسين الشحات.

دكة بدلاء منتخب مصر أمام أنجولا

تواجد الهاني سليمان -محمد ابوجبل - علي جبر - أيمن اشرف - أحمد توفيق - حمدي فتحي - مصطفي فتحي -رمضان صبحي - أحمد حسن كوكا - محمد عبدالشافي - عبدالله السعيد- صلاح محسن.

تصريحات مدرب انجولا

أكد بيدرو مدرب منتخب انجولا في المؤتمر الصحفي لمباراة مصر في تصفيات كأس العالم 2022 قطر، وقال: "منتخب انجولا يواجهة العديد من الصعوبات في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم أمام منتخب مصر بالقاهرة".

وواصل: "منتخب مصر يمتلك العديد من العناصر الموهوبه في صفوف الفراعنة والتي يمكنها تحقيق الفوز".

وأضاف: "غياب محمد صلاح للإنضمام لصفوف ليفربول، ومحمد النني في المتواجد في صفوف آرسنال الإنجليزي، لا يقلل من شأن وقة الفراعنة".

وأردف: "القوت كان محدود لنا من قبل الاتحاد الدولي لكررة القدم، بتقديم المباراة بيوم واحد، ويأتي ذلك على الفريق الضيف".

واختتم: "ستكون مباراة صعبة علينا، ومستعدون بشكل قوي ونعرف نقاط الضعف في صفوف الفريق المصري، ومستعدون لها بشكل قوي".

محمد صلاح والنني

وعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدري، المدير الفني للمنتخب، اجتماعا الأربعاء الماضي ، بمقر اتحاد الكرة، لبحث أزمة عدم مشاركة لاعبي الدوري الإنجليزي محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمد النني، لاعب وسط آرسنال، مع الفراعنة أمام منتخبي أنجولا والجابون، في الجولتين الأولي والثانية، من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.