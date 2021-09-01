انطلاق مباراة منتخب مصر و أنجولا فى التاسعة مساء اليوم

انطلقت مباراة منتخب مصر أمام منتخب أنجولا، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى، من تصفيات كأس العالم 2022،ويحلم الفراعنة بتحقيق انطلاقة قوية تساعدهم في رحلة التأهل للمونديال وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية.

ويضم التشكيل الرسمي محمد الشناوي لحراسة المرمي -أحمد حجازي - محمودحمدي "الونش"-باهر المحمدي -أحمد ابوالفتوح- طارق حامد- عمرو السولية- محمد مجدي "افشه" - احمد سيد زيزو - حسين الشحات "- محمد شريف .

تشهد دكة منتخب مصر أمام أنجولا تواجد الهاني سليمان -محمد ابوجبل - علي جبر - أيمن اشرف - أحمد توفيق - حمدي فتحي - مصطفي فتحي -رمضان صبحي - أحمد حسن كوكا - محمد عبدالشافي - عبدالله السعيد- صلاح محسن.

كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وأنجولا

س: كيف انتهت مواجهات منتخب مصر السابقة مع انجولا ؟

ج: سبق أن تقابل المنتخبان 5 مرات، بواقع 4 مواجهات رسمية ومباراة ودية وحيدة، قبل مواجهة الليلة ويتفوق الفراعنة بشكل واضح على حساب أنجولا فلم يخسر المنتخب الوطنى أى مباراة وفاز فى ثلاثة لقاءات وتعادل فى مباراتين.

س: من يغيب عن منتخب مصر الليلة أمام انجولا ؟

ج: يفتقد المنتخب الوطني لخدمات محمد صلاح نجم فريق ليفربول ومحمد النني لاعب وسط آرسنال، بسبب قيود كورونا، وأكرم توفيق للإصابة ، ومصطفى محمد بسبب أزمة انتقاله للدوري الفرنسى.

س: ماهى القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وأنجولا ؟

ج: تذاع مباراة منتخب مصر ضد انجولا اليوم الأربعاء، على قناة أون تايم سبورتس بعدما حصلت على حقوق إذاعة جميع مباريات منتخب مصر فى التصفيات المونديالية.

س: من يدير مباراة مصر وأنجولا تحكيمياً ؟

ج: يدير اللقاء طاقم تحكيم من مالي بقيادة بوبو تراورى ويساعده موديبو ساماك وبابا يومبوليبا ومهامادو كيتا كحكم رابع، ويراقب المباراة محمد سانوسي من نيجيريا.

س: ماهى الاسماء المتواجدة فى قائمة الفراعنة لمواجهة أنجولا ؟

ج: قائمة المنتخب المصري لمباراتي أنجولا والجابون في التصفيات ضمت كلا من

حراس المرمى: محمد الشناوي، الهاني سليمان، محمد أبوجبل.

الدفاع: باهر المحمدي، أيمن أشرف، محمد عبد الشافي، أحمد أبو الفتوح، أحمد حجازي، محمود حمدي (الونش)، علي جبر.

الوسط: أحمد توفيق، عمر جابر، طارق حامد، عمرو السولية، حمدي فتحي، حسين الشحات، أحمد سيد زيزو، مصطفي فتحي، رمضان صبحي، عبد الله السعيد، محمد مجدي (أفشة)، محمد النني، محمد صلاح.

الهجوم: صلاح محسن، محمد شريف، مصطفي محمد، أحمد حسن (كوكا).