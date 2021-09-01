رئيس اللجنة المنظمة: شكرا الرئيس السيسي لرعاية بطولة العالم للدراجات (فيديو)

أكد الدكتور وجيه عزام، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، إن استضافة مصر للبطولة لأول مرة يعد حدثًا فريدا خاصة وانه يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.
واضاف عزام فى حفل الافتتاح أن الرئيس قام بأمر لا يمكن نكرانه وهو تحويل مضمار الدراجات من مكان مهجور إلى مضمار دولي، نال إشادات دولية من الدول المشاركة في بطولة العالم بوقت قياسي.
وقال عزام في افتتاح البطولة: "شكرا الرئيس السيسى على إقامة البطولة تحت رعايته"، موجها الشكر إلى رئيس الاتحاد الدولي، ديفيد لابارتيانت، وكذلك رئيس الاتحاد الأوروبي على حضور منافسات البطولة.
وأشار رئيس الاتحاد أن الدولة المصرية قدمت كل الدعم لانجاح البطولة وخروجها بالشكل الذى يليق باسم مصر.
ويشارك فى بطولة العالم للدراجات 46 دولة ، وتوالى وصول الوفود خلال الأيام الماضية على أفواج.
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