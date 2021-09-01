طلاب القاهرة يحصدون المراكز الأولى فى مسابقة مايكروسوفت

جدة - نرمين السيد - حصد طلاب مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، المراكز الأولى فى مسابقة مايكروسوفت على مستوى الجمهورية، والتى أقيمت فعاليات اليوم الختامى لها بالمدينة التعليمية بأكتوبر.





وأوضح بيان صحفى، لمحافظة القاهرة، أنه قد حصل على المركز الأول الطالب محمود عماد محمد لطفى بمدرسة شريف السباعى الرسمية.

وحصل على المركز الثانى الطالب محمد عماد لطفى بمدرسة شريف السباعى الرسمية، وحصل على المركز الثامن الطالب محمود فتحى محمد السيد بمدرسة التوفيقية بنين.

يذكر أن المسابقة هى ثمرة تعاون بين وزارة التربية والتعليم، وشركة مايكروسوفت العالمية.