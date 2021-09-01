/648354/كريم-بنزيما-يقود-هجوم-فرنسا-أمام-البوسنة-والهرسك-بتصفيات-أوروبا

أعلن الفرنسي ديده تشامب المدير الفني لمنتخب بلاده، عن تشكيل الفريق الديوك لمواجهة منتخب البوسنة والهرسك، في لقاء الجولة الرابعة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

ويشهد على المباراة بين المنتخبين ملعب "المينو" في الجولة الرابعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر، المجموعة الرابعة.

تشكيل فرنسا أمام البوسنة والهرسك:

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: دينيه – كيمبيبي – فاران – كوندي.

خط الوسط: ليمار – بوجبا – فيريتو.

خط الهجوم: مبابي – جريزمان – بنزيما.

موقف فرنسا في المجموعة:

وتتصدر فرنسا تلك المجموعة برصيد 7 نقاط، بعد فوزها في مباراتين وتعادلها في واحدة، بينما تتواجد البوسنة والهرسك في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة فقط.

وتتواجد فرنسا في المجموعة الرابعة، رفقة كل من أوكرانيا وفنلندا وكازاخستان والبوسنة والهرسك.