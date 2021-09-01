/648359/التعليم-العالي-تعلن-استلام-الدفعة-الأولى-من-التطعيمات-لـ52-جامعة

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماع الحكومة اليوم، الأربعاء،بمجلس الوزراء جاهزية مراكز التطعيم بالجامعات، لتنفيذ التكليف الخاص بتطعيم أعضاء هيئة التدريس بلقاح كورونا، والعاملين والطلاب في القطاع الجامعي، إستعداداً للعام الدراسي الجديد 2021/2022.

دوت الخليج يرصد تفاصيل استلام التعليم العالي للقاح كورونا للعاملين بقطاع التعليم

مراكز التطعيم بالجامعات

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار ، أنه تم تجهيز 289 مركزاً للتطعيم في 59 جامعة على مستوى الجمهورية، بينها جامعات حكومية، وأهلية، وخاصة، وأجنبية، لافتأً إلى أنه تم استلام الدفعة الأولى من التطعيمات لعدد 52 جامعة بنسبة 88%، ويتم استكمال باقي الجامعات اليوم وغداً، موضحاً أنه تم تقديم نحو 86.2 ألف جرعة حتى 31 أغسطس، تضمنت منح 57.7 ألف جرعة أولى، و 28.6 ألف جرعة ثانية، وعرض أيضاً دورة التسجيل وتلقي اللقاح للفئات المستهدفة بالجامعات.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد) (ومادة الإحصاء وتراجمها) لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الذين لهم حق دخول الدور الثاني في هذه المواد للعام الدراسي 2020/2021، وذلك عبر الرابط التالي: https://moe.gov.eg/ar/exams-subjects-outside2/

جدير بالذكر أن الوزارة قد سبق وأوضحت أن امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع على شكل (بوكليت) يقوم الطالب بطباعته من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة والإجابة عليه وتسليمه لرئيس لجنة السير في موعد أقصاه الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021.