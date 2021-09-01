/648358/رئيس-الوزراء-يفتتح-بطولة-العالم-للناشئين-لدراجات-المضمار

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، التي تستضيفها مصر، وتقام على مضمار الدراجات الدولي بإستاد القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجاري، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

مدبولي يعرب عن تمنياته بالنجاح والتوفيق في خروج هذا الحدث العالمي بالشكل الذى يليق بسمعة مصر وريادتها

وشهد الافتتاح حضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إلى جانب الدكتور وجيه عزام، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات، نائب رئيس الاتحاد الدولي، وديفيد لابارتين، رئيس الاتحاد الدولي للدراجات، والشيخ فيصل القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للدراجات، وعدد من رؤساء اتحادات الدول المشاركة.

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وبدأت مراسم الافتتاح بعزف السلام الوطنى، وتقديم استعراض بالدراجات، وكذا دخول أعلام الدول المشاركة في البطولة.

وخلال الافتتاح، نقل الدكتور مصطفى مدبولي إلى مسئولي البطولة تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتمنياته بالنجاح والتوفيق لهذا الحدث الرياضي الهام، مُعرباً عن ترحيبه بجميع الوفود الذين قدموا للمشاركة ضمن فعاليات بطولة العالم للدراجات للمضمار للناشئين، التي تستضيفها مصر لأول مرة تحت الرعاية الكريمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بالنجاح والتوفيق في خروج هذا الحدث العالمي بالشكل الذي يليق بسمعة مصر وريادتها، معلناً عن افتتاح بطولة العالم للدراجات للمضمار مصر 2021.

من جانبه قال وزير الشباب والرياضة في كلمته خلال الافتتاح: اسمحوا لي في البداية أن أعرب عن بالغ تقديري وسعادتي لمشاركتكم معنا اليوم في افتتاح بطولة العالم للدراجات للمضمار للناشئين والتي تستضيفها مصر بمشاركة 47 دولة، بحضور رئيس الوزراء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تلك الرعاية الرئاسية التي تعكس دون شك حرص الدولة المصرية على تقديم الدعم والرعاية والاهتمام الكامل وغير المسبوق بالمنظومة الرياضية بكافة مفرداتها.

بطولة العالم للدراجات

وأضاف الوزير: هذه البطولة تعد واحدة من أهم البطولات العالمية للدراجات والتي ستقام على واحدة من أهم الصروح الرياضية على مضمار الدراجات بإستاد القاهرة الدولي، مُتطرقاً إلى أنه منذ أن نالت مصر شرف استضافة وتنظيم تلك البطولة، فقد تم على الفور العمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات وتوفير الدعم الكامل وجميع المتطلبات اللازمة لتحقيق النجاح للبطولة على كافة المستويات التنظيمية، والإدارية، واللوجستية، مع توفير وإتاحة جميع الإمكانيات التي تتطلبها البطولة من بنية تحتية، ومنشآت رياضية، وكان من أهمها إنجاز هذا المضمار بإستاد القاهرة الدولي.

وأشاد وزير الرياضة بالتعاون والمتابعة اليومية مع اللجنة المنظمة للبطولة لمتابعة كافة التجهيزات من حيث الترتيبات لكل الخطوات المتعلقة بفعاليات ومنافسات البطولة، قائلاً: نعدكم بأنكم على أعتاب واحدة من الأحداث الرياضية الفريدة ليس فقط في ظروف أو ملابسات إقامتها ومنافساتها، بل في كافة أوجه التنظيم والاستضافة وطيب الإقامة في بلدكم مصر، ولتصبح تلك النسخة علامةً مضيئةً تضاف إلى السجل المشرف والحافل للمنظومة الرياضية المصرية ولأسرة الإتحاد الدولي للدراجات.