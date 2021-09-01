وزيرة الصحة: تطعيم 1.6 مليون موظف حتى الآن .. وتنسيق كامل لتطعيم العاملين بقطاع التعليم

/648357/وزيرة-الصحة-تطعيم-16-مليون-موظف-حتى-الآن--وتنسيق-كامل-لتطعيم-العاملين-بقطاع-التعليم

عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً حول آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع وزيرة الصحة ودبولي اليوم

لقاح كورونا

وسلطت الوزيرة الضوء على الموقف التنفيذي لتقديم اللقاح، موضحة أنه فيما يتعلق بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات التابعة، فقد تم تطعيم نحو 1.6 مليون موظف حتى الآن، وشهد يوم الثلاثاء الماضي وحده تقديم اللقاح لنحو 44 ألف موظفاً.

فيروس كورونا

كما عرضت زايد جوانب التنسيق بين وزارة الصحة والسكان، من جانب، ووزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، من جانب آخر، بهدف تنفيذ التكليف الخاص بتطعيم العاملين في قطاع التعليم بشقيه، والطلبة في الجامعات ضد فيروس كورونا المستجد، قبل بدء العام الدراسي الجديد، مؤكدة أنه يتم متابعة مجريات التطعيم لهذه الفئة المستهدفة بمنتهى الدقة.

وأكدت الدكتورة هالة زايد أنه من المقرر وفقاً للخطة المتخذة أن يتم الإنتهاء من تطعيم جميع العاملين في قطاع التعليم بنسبة 100% بالجرعة الأولى بحلول يوم 15 سبتمبر 2021، والإنتهاء من تطعيم الجرعة الثانية بشكل كامل خلال شهر أكتوبر 2021، مشيرة إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي لتوفير قاعدة البيانات الخاصة بـ 2.2 مليون طالب جامعي إستعدداً لتطعيمهم بالجرعة الأولى وإصدار شهادة QR الخاصة بالتطعيم، لافتة إلى أنه يتم تسليم الطعوم والموافقات المستنيرة وكروت التطعيم من قبل وزارة الصحة والسكان طبقاً للمستهدف المرسل من كل جامعة.

كما عرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماع الحكومة اليوم، تقريراً حول جاهزية مراكز التطعيم بالجامعات، لتنفيذ التكليف الخاص بالتطعيم وتقديم اللقاح لأعضاء هيئة التدريس، والعاملين والطلاب في القطاع الجامعي، إستعداداً للعام الدراسي الجديد 2021/2022.

وأوضح الوزير أنه تم تجهيز 289 مركزاً للتطعيم في 59 جامعة على مستوى الجمهورية، بينها جامعات حكومية، وأهلية، وخاصة، وأجنبية، لافتأً إلى أنه تم استلام الدفعة الأولى من التطعيمات لعدد 52 جامعة بنسبة 88%، ويتم استكمال باقي الجامعات اليوم وغداً، موضحاً أنه تم تقديم نحو 86.2 ألف جرعة حتى 31 أغسطس، تضمنت منح 57.7 ألف جرعة أولى، و 28.6 ألف جرعة ثانية، وعرض أيضاً دورة التسجيل وتلقي اللقاح للفئات المستهدفة بالجامعات.