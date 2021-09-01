انت الان تتابع تفاصيل خبر مؤشرات تنسيق معهد فني صحي 2021 وشروط التقديم وأقسام المعهد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نتناول مؤشرات تنسيق معهد فني صحي 2021, وذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الدكتور خالد عبدالغفار، نتيجة التنسيق للمرحلة الأولى لطلاب الثانوي العام، وتزايدت عقب ذلك عمليات البحث من قبل الطلاب والطالبات من خريجي الثانوية العامة والدبلومات الفنية عن تنسيق معهد فني صحي. حيث يقبل المعهد الطلاب حاملي الشاهدة الثانوية العامة من الشعبة العلمية «علوم، ورياضة»، وأيضاً طلاب الدبلومات الفنية قسم الكهرباء والإلكترونيات، كما ويقبل المعهد الطلاب والطالبات من خريجي الدبلومات التجارية.

مؤشرات تنسيق معهد فني صحي 2021

لم يتم الاعلان حتي الآن من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنسيق معهد فني صحي 2021، ولكن يعرض “مصر فايف” أهم مؤشرات التنسيق، والتي جاءت كما يلي:

درجات القبول بمعهد فني صحي طنطا ٣٩٣ درجة.

معهد فني صحي المنصورة ٣٩٠ درجة.

الزقازيق ٣٨٩.٥ درجة.

بني سيوف ٣٨٦ درجة.

جنوب الوادي ٣٧٦ دوجة.

بنها ٣٨٦ درجة.

اسوان ٣٧٣.٧ درجة.

الاسماعيلية ٣٧٣.٧ درجة.

طنطا ٣٧٢.٥ درجة.

امبابة ٣٧٢.٥ درجة.

بورسعيد ٣٧٥.٥ درجة.

اسيوط ٣٨١ درجة.

سوهاج ٣٨٤ درجة.

اسوان ٣١٨.٥ درجة.

رياضة امبابه٣٢٠ درجة.

وجدير بالذكر أنه تكون الدراسة داخل المعاهد الفنية الصحية باللغتين العربية والإنجليزية.

شروط القبول بالمعهد الفني الصحي:

– أن لا يقل سن الطالب عن 16 عاما.

– ولا يتخطي الـ 22 عاما.

– تطبق شروط القبول تنسيق معهد فني صحي 2021 وفقا للتوزيع الإقليمي.

– الموافقة على الدراسة باللغتين العربية والإنجليزية معا.

أقسام المعهد الفني الصحي:

هناك العديد من الأقسام الدراسية المختلفة التي يتضمنها تنسيق معهد فني صحي 2021, الأمر الذي يجعل منها هدفها للكثير من الطلاب، كما ويحصل الخريج على درجة الدبلومة في تخصصه: